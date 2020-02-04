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维他奶公司定向捐赠200万元 致敬抗疫一线勇士

2020年02月04日10:09 来源：人民网-人民健康网

新型冠状病毒疫情持续蔓延，全国各地确诊病例不断攀升，疫情防控牵动人心。即日，维他奶公司向武汉市新洲区红十字会捐赠200万元，定向捐赠给湖北省武汉市官方公示的定点收治新型冠状病毒肺炎的三家中基层公立医院，用于支持提升这些机构的医疗条件，保护医护人员的健康安全，以一臂之力，助真英雄。

维他奶公司的爱心款项将定向捐赠给武汉市公示的新洲区三家肺炎病人定点收治医院（武汉市新洲区人民医院、武汉市新洲区中医医院、湖北省第三人民医院阳逻院区），用以改善并提升这些中基层医院在防治新型冠状病毒肺炎相关的医疗条件、及时采购补充医用防护专用物资，保护医护人员的健康安全。 这些机构的医护人员虽然医疗条件和医用物质资源有限，同样面临巨大疫情压力。维他奶愿以一臂之力为抗击疫情的一线勇士们尽一份心，出一份力，助力武汉早日赢得抗击疫情的胜利。

除了通过实际行动支援身在武汉的医护人员和市民抗击疫情外，维他奶还高度重视在当地的员工健康和安全，组织领导小组、与员工建立一对一联系，随时关怀员工及其家人健康和生活。 维他奶将继续秉承社会责任，密切关注疫情进展，为武汉的抗击疫情战斗略尽绵力，和一千万江城人民一起共克时艰。

(责编：刘卿、孙博洋)


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