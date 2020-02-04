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春笋豆苗口蘑汤 化痰消胀又健脾

2020年02月04日09:52 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：化痰、消胀、健脾、透疹

立春了，此节气代表春天节气到来，万物苏醒。春季养生要养肝，饮食养生方面应该多吃些辛甘发散之品, 而不宜吃酸收之味。

材料：春笋250g、豌豆苗250g、鲜口蘑100g、肉丝50g、姜片适量（3~4人量）。

烹调方法：将新鲜春笋剥皮切片清洗干净后，放到锅里煮开10分钟左右去除里面的草酸，捞起备用，口蘑清洗后切片，豌豆苗清洗干净，肉丝可用少许食盐及生粉调味，可在锅中放入1.5L清水，将春笋、口蘑、肉丝、姜片放入锅中，武火煲开后改文火继续煲20分钟，然后将豌豆苗放入后继续煲10~15分钟，最后可根据个人口味放入食盐、白胡椒、芝麻油调味食用。

汤品点评：

竹笋一年四季都有，尤以春冬两季口味最佳。春笋有消食化痰、滋阴透疹的功效，中医里面具有透疹功效的药食材多具有升发的作用，这也正好顺应了春季升发、肝气调达的趋势，同时搭配刚萌芽的豌豆苗，无论从口感还是心情上都是加分的。由于笋本身含草酸较多，所以烹调前一定要汆水。不过，笋含有丰富的膳食纤维，故脾胃消化功能较差的人群适量进食即可，不可贪多。

(责编：许晓华、李轶群)


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