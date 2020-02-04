四川雅安一男子隐瞒事实致30多名医护人员密切接触 当地：将依法严惩

人民网2月4日电 据雅安市卫健委官方微博消息，2月3日晚间，四川雅安市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部办公室发布通告称，一69岁确诊患者治疗中多次隐瞒自己途经武汉汉口返回雅安事实，致治疗中30多名医护密切接触。

通告如下：

侯某，男，现年69岁，天全县人，1月18日从汉口乘动车(车次G615，三号车厢)于当日下午到达成都，然后乘私家车返回天全，途中在雨城区多营镇某饭馆晚餐。1月27日，因“反复咳嗽、咯痰伴心累、急促”在天全县人民医院入院。1月31日，侯某确诊为新冠肺炎。

目前，经初步调查，侯某有意隐瞒途经武汉汉口返雅的事实，且多次在外活动，密切接触群众达100余人。更为恶劣的是，在天全县人民医院主诊医生和县疾控中心工作人员多次询问是否有武汉、湖北等地居住和旅游史的情况下，侯某仍然否认，导致有30多名医护人员密切接触，造成严重后果，给市、县疫情防控工作造成严重的不利影响。

经雅安市应对新冠肺炎应急指挥部研究决定，责成市县公安、卫生健康、监委等部门负责，按照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等相关法律法规、司法解释和省、市指挥部通告要求，对侯某进行专项调查，查实后依法依规从严惩处；责成天全县对该事件过程中干部是否尽责、精准排查是否到位等情况进行倒查，对失职人员严肃问责。