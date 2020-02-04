长沙曝光一批借疫情防控之机哄抬物价案件

本报长沙2月3日电（中青报·中青网记者 洪克非）记者今天从长沙市市场监管部门获悉，新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，长沙市市场监管部门围绕“保价格、保质量、保供应”，持续开展对超市、药店、诊所等场所的监督检查，对借疫情防控之机囤积居奇、串通涨价、哄抬物价、制假售假等违法行为，重拳出击，严厉查处多起违法案件。

1月29日，根据群众举报，长沙市市场监管局对湖南海王星辰健康药房连锁有限公司人民中路分店涉嫌哄抬口罩价格的违法行为进行检查。经查，该药店在春节疫情防控期间销售的邦纳日用防护口罩进货价18元/盒，以35元/盒对外销售；一次性使用防雾霾静电吸附口罩（成人款）进货价48元/包，以78元/包对外销售。1月30日，长沙市市场监管局迅速对该案立案查处，并于1月31日向当事人发出《行政处罚听证告知书》，拟作出罚款50万元的行政处罚。

1月31日，长沙市市场监管局执法人员对位于长沙高新开发区麓云路159号佳境小区8栋106号门面的湘玲药博氏大药房进行现场检查，发现该药店涉嫌销售无厂名厂址、无生产日期、无产品合格证等相关信息的“三无”口罩；进门口展台中的板蓝根、艾叶等药品未明码标价。据此，长沙市市场监管局已立案调查，对其销售“三无”产品的行为处罚款1260元，对未明码标价的行为处罚款5000元。

据悉，开福区健雅医疗门诊、长沙高新开发区雷锋镇雷锋大药房等多家药店、门诊部也因涉嫌构成哄抬物价的违法行为，近日被长沙市市场监管局立案调查。

来源：中国青年报