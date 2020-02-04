湖北医用物资仍处于“紧平衡”状态

2月3日，国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会，介绍疫情防控重点医疗物资和生活物资保障情况。工信部党组成员、总工程师田玉龙表示，工信部会同有关方面采取多项措施，切实保障医疗物资供给；湖北物资告急问题总体已得到缓解，但目前医用防护服、N95口罩等，仍然处于“紧平衡”状态。

记者从发布会上获悉，截至2月2日24时，国务院应对疫情联防联控机制共协调国内生产企业，累计向湖北发送医用防护服15.45万件，运抵13.12万件；N95口罩发货13.36万个，运抵13万个；全自动红外监测仪发货82台，运抵62台。

田玉龙介绍，国务院应对疫情联防联控机制医疗物资保障组，采取了4项措施切实保障医疗物资供给，一是动员企业加快复工复产、达产扩产；二是派驻企业特派员加强督产协调；三是建设国家重点医疗物资保障调度平台；四是积极开辟国际物资采购渠道，加快国外标准和中国标准的衔接及互认工作，使符合欧盟、日本、美国等标准的出口产品能够在一些领域使用。

田玉龙说，从恢复产能情况来看，目前主要优先聚焦防护服、口罩、护目镜、测温医疗设备、病床、救护车等物资的生产企业，国家已向企业做出建立国家临时收储制度的承诺，促使其加快复产扩产。目前，最主要紧缺物资的复工率在60%～70%，产能已经开始逐步显现；随着各类物资供应企业进入快速生产状态，将开始从“紧平衡”趋向“稳定平衡”。

针对社会关注的医用口罩问题，国家发展和改革委副主任连维良介绍，到2月2日晚，全国已经按汇总需求1倍以上的规模组织产能，准备原料并启动增产增供。“疫情过后富余的产量，政府将进行收储”。田玉龙表示，N95口罩和医用外科口罩的产能恢复还需要一定时间。在核酸检测试剂盒方面，全国2月1日的日产量已达77.3万人份，相当于疑似患病者的40倍，总体供应已基本满足需求，但产能还只达到60%～70%，后续工作重点仍是恢复产能。（首席记者刘志勇）