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云南两个提前防疫情扩散

2020年02月04日09:07 来源：健康报网

　　 自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，云南省最大限度防止疫情扩散和蔓延。对所有省外入滇人员进行全面排查和登记管理，在全国率先把所有疑似病例按照确诊病例管理，同时全面排查追踪疑似病例的密切接触者并进行隔离观察。

　　近日，云南省委、省政府应对疫情工作领导小组指挥部发布通知，要求各地全面完成辖区内所有由湖北入滇和返滇人员的排查，并全部登记管理。同时，率先实施对疑似病例按照确诊病例管理的举措。通过采取有效措施，云南省在防控工作中实现“两个提前”：一是提前对疑似病例中的可能确诊者进行有效管控，为治疗准备了时间；二是提前对疑似病例的密切接触者进行追踪管理，严格控制传染源。这些措施实施后，该省密切接触者人数从1月28日的874例上升到2月2日的3423例。云南省委、省政府应对疫情工作领导小组指挥部有关负责人表示，自1月30日起，该省每日新增确诊病例数有所回落。大多数疑似病例和密切接触者被确认为确诊病例时，均已在医院或留观点得到及时治疗。（特约记者王永忠）

(责编：许心怡、崔元苑)


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