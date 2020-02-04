黄冈“小汤山”打响阻击战

如何不让黄冈成为第二个武汉？来自全国其他地区医疗队的支援，让重压下的湖北省黄冈市感受到了力量。

大别山区域医疗中心是一家尚未启用的新建医院，几天前被紧急征用，以集中收治确诊患者，被称为黄冈市的“小汤山医院”。据了解，截至2月2日，已有来自山东和湖南的4支医疗队来到这里。其中，山东省第一批援湖北医疗队最早到达并已全面投入工作，山东省第二批支援湖北医疗队已于2月1日开始进驻开放288张床位的疑似患者救治区。日前，记者电话采访了山东省第一批援湖北医疗队。

为收治患者与时间赛跑

1月26日凌晨飞抵武汉后，山东第一批医疗队马不停蹄赶赴黄冈市。“我们到达后第一时间与黄冈市进行对接，连夜召开各专业组组长会议，明确了重点任务。”山东省援湖北医疗队领队、山东省卫生健康委二级巡视员张韬说，在强化了业务培训和实战演练后，医疗队全体队员于1月27日晚全面进驻大别山区域医疗中心。

“大别山区域医疗中心是一项原计划今年5月交付使用的未完工程，尚在为迎战疫情进行改造。在我们的建议下，黄冈市政府决定紧急启用。”张韬介绍，医疗队与当地医务人员、工程人员密切配合，统筹协调、严格标准，克服各种困难，经过30多个小时奋战，完成了建立“三区二通道”等基础设施的改造，以及各项清洗消毒工作，开辟了两个隔离病区共100张床位，其中12张用于重症监护。

1月28日23时，大别山区域医疗中心开始收治第一批患者。集中收治医院投入使用，使黄冈市抗击疫情的战役进入了一个新阶段。

“我们要跟时间赛跑，早一点介入就能让更多的患者早一点得到救治，为更好控制病情争取时间，也能缓解当地医护人员的压力。”张韬表示，山东第一批医疗队接管的病区共有100张床位，1月30日晚已收满患者。

张韬介绍，山东第一批医疗队分为普通救治组、重症救治组，其中普通救治组有29名医生、46名护士，重症救治组有12医生、48名护士。“接诊前期情况复杂，为确保病人万无一失，我们首先安排业务水平高的医疗组长、科主任、护士长值班。”张韬说，有很多人已经连续工作48个小时没有休息了。

来到这里就是打硬仗

“我们收治的都是确诊患者，年龄最小的24岁，最大的80多岁，重症患者12人，普通患者80多人。”山东第一批医疗队队长、山东中医药大学附属医院副院长贾新华表示，医疗队按每8个小时一班，轮流进入病区开展患者救治，“全体队员都已经做好了克服困难打硬仗的准备”。

患者数量多、救治压力大，并不是医疗队面临的唯一挑战。“医疗队面临的另一大问题是寒冷。”贾新华说，黄冈市地处大别山区，夜晚最低气温平均在0摄氏度左右。由于大别山区域医疗中心是紧急启用，还没能接通热源，临时投入使用的电取暖设施效果微弱，病房温度偏低。这不仅给各项工作带来困难，而且会导致收治患者病情加重，引起医护人员着凉、感冒，造成非战斗性减员。好在社会各界捐来了电暖气、“小太阳”，医生们可以用来抵挡寒冷。

与此同时，医疗队也已向当地政府反映了物资短缺问题。贾新华介绍，山东第一批医疗队带来的医用物资，包括400多件医用防护服、近300件防渗透隔离衣、300多个防冲击性防护眼罩和医用防护面屏，以及2000多个N95防护口罩等。“现在已经基本用完了，后续供应已局部出现紧张或断档。随着疫情的发展和救治工作的深入，建立稳定持续的物资保障和科学调配管理使用机制是当务之急。”

目前，山东省第二批医疗队的138名医务人员也已到达大别山区域医疗中心，正在紧张培训演练，随时准备投入战斗。“既然来到了这里，我们就做好了迎接困难和挑战的准备。”张韬说，“这里是黄冈市的疫情防护区，我们必须在这里打赢疫情防控的阻击战。”

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截至2月2日24时，黄冈市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例1246例，已治愈出院32例，死亡17例。（记者 刘志勇 通讯员 王凯）