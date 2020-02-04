国家发改委：已按1倍以上准备原料 组织口罩生产

“国家发改委正在配合工信部协调医用口罩，这两天协调到的资源是前一段提供资源的2倍以上。”3日，国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会。会上，就湖北医药物资频频告急问题，国家发展改革委副主任连维良在回答记者提问时说。

连维良表示，解决口罩紧缺问题，要做好两方面工作：首先是增加供应，这是根本。同时，还要科学使用、合理使用。在增加供应方面，正在全力以赴、日夜兼程增产扩能，已经取得了重要进展。以大家最关注的医用N95口罩为例，现在各方面汇总的需求很大，很多都是按照底线思维的思路，宽备窄用。但即使如此，到昨天晚上已经按1倍以上的规模组织了产能，准备了原料，并且启动了增产增供。

连维良强调，不少企业担心将来会不会产能过剩，明确告诉他们，疫情过后富余的产量，政府将进行收储。只要符合标准，企业可以开足马力组织生产。在使用方面，科学使用、合理使用也至关重要，也就是说要按需使用，按功能使用，避免过度使用，特别是一般的防护，不要挤占宝贵的医用资源。

工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙介绍，总体来看，湖北不断出现物资告急情况已经得到了大大缓解，目前医用防护服、N95口罩等处于“紧平衡”的状态。统计数据显示，截至2月2日24时，工信部共协调国内生产企业，累计向湖北发送了医用防护服15.45万件，运抵13.12万件；N95口罩发货13.36万件，运抵13万件；全自动红外监测仪已经发货82台，运抵62台。

田玉龙表示，我国口罩总体产能是每天2000多万只，居全球之首。由于恰逢春节，虽然物资供应企业正在抓紧复工复产，但产能还没有完全恢复，只达到了百分之六七十。总体来看，产能恢复还需要一定时间。（记者付丽丽）