新氧科技超2000万抗“疫” 五大补贴与医美机构共度难关

2月2日，新氧科技发布《五大补贴扛起来！新氧科技与全国医美机构联合抗“疫”！》公告，宣布向医美行业推出总额超过2000万元的五大补贴措施。

五项措施包括重点支援武汉、重庆、长沙、温州四座受疫情影响严重城市的医美机构，减免一个月平台使用费，提供新氧服务市场工具产品全免费支持；向平台全部医美机构推出2000万蓄客资源补贴；全体BD提供视频面诊等在线咨询服务；为武汉、重庆、长沙、温州四座城市医美机构医护人员免费提供新冠病毒肺炎专项保险；新氧商学院课程免费观看一个月。此前，新氧科技已向武汉疫区捐献1000万元专项防疫资金。

受“新冠病毒”疫情影响，全国人民纷纷响应号召，在条件允许的情况下“居家”隔绝病毒传染。线下商业的现金流受到冲击。其中受影响最大的就是服务行业。在衣、食、住、行四大服务行业之外，疫情对经济的影响已经蔓延至其他领域，包括医美行业。

一家医美机构负责人表示：“每年的春节都是医美行业的高峰期，今年很多机构都已经提前投放了线下广告或者购买了线上引流资源，现在很有可能都要化为泡影，疫情对医美机构特别是疫区医美机构带来了前所未有的经营压力。”

新氧科技的相关负责人表示：“疫情确实把整个医美行业带入一个短暂的‘冰霜期’，很多医美机构都已经处于观望状态。但从新氧的后台我们已经看到，新氧APP的DAU已经恢复到了疫情爆发前的水平，说明我们的用户正在利用宅在家里的时间，更加详细的通过新氧社区的产品和工具挑选适合自己的医美项目，我们希望通过对机构的大力扶持，与合作伙伴共克时艰，将危机变为转机，待疫情结束后，共同迎接行业的一个新的爆发期。”