流行性传染病防治应重视性别差异

编者按

2月1日，国家卫生健康委就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中孕产妇、婴幼儿和托育机构的健康防护情况举行发布会，相关负责人表示，当前各地正在积极采取有效措施，为孕产妇提供疾病诊治和安全助产服务。鉴于流行性传染病防治应重视性别差异，《新女学周刊》特编译世界卫生组织发布的《在流行性传染病防治中强调性别和社会性别》报告。

由于流行性传染病具有高致死率及快速传播性，因此引起极大关注。大多数国家都建立了响应系统来应对疾病，并取得了显著成效。但值得一提的是，受生理性别和社会性别因素的影响，男性和女性在面对流行性传染病时存在差异，应给予特别重视，并应充分关注女性怀孕及其他与生育相关的因素所带来的影响。

生理性别因素对男女应对流行性传染病所造成的影响

男性和女性的基础性差异在各个生理性层级上都存在。这些生理性的影响很复杂，依据传染源的不同可能会对男性、女性带来不同的影响。解剖学及激素层面的不同会影响传染性疾病传播的过程。在细胞层面，一个显著不同是女性细胞有两条X染色体，男性细胞有一条X染色体，一条Y染色体，尽管细胞差异对男性和女性罹患流行性传染病过程的影响仍不清楚，但可以肯定的是X染色体管理着众多免疫系统反应。

女性在怀孕和哺乳期间的重要变化也会影响传染性疾病的作用过程。一些疾病在怀孕期间会特别严重，而另一些则会影响到未出生的孩子。此外，相对未怀孕女性，疫苗和其他药物、治疗会对孕妇产生不同影响，或对胎儿和哺乳期婴儿产生不利影响。

社会性别因素对男女应对流行性传染病所造成的影响

社会性别既会影响人们暴露于传染源中的特征，也会影响传染性疾病的治疗。比如，社会性别角色会影响男性和女性的时间分配、接触传染源的特征，也会影响其暴露于传染源中的频度和强度。对已被感染者来说，医疗保健的供给差异、关于治疗方案对不同性别适用性的科学知识的积累会影响病程和治疗结果。

——男女在家内、家外所花费时间存在差异。在许多社会中，男性比女性更多的待在家外。因此，男性更容易感染由公共空间的传染源所传播的疾病，而女性更容易感染由家庭内的传染源所传播的疾病。

——男女在病人照护中的责任不同。在很多国家，女性无论在医疗保健机构还是在家中都更可能承担照料病人的工作，在这种岗位上，女性比男性更容易与传染源接触，对于近距离接触可传染的疾病而言，这一点所产生的影响非常显著。

——男女在接受健康照护方面存在差异。男性和女性在寻求健康行为以及享受医疗保健方面存在重要差异。比如，相关研究者在加尔各答和印度开展的随访观察发现，患腹泻的男孩比女孩有更多机会服用口服补充液，更有可能接受专业医护治疗。男孩被送至医疗机构进行治疗的速度要快于女孩。也有证据显示，在一些国家，在接受医疗服务方面，成年女性比男性面对更多经济和社会障碍。

——关于治疗方案对不同性别适用性的科学知识不足。男性和女性所适用的治疗方案可能存在差异，但目前这方面的认识仍然缺乏。一些临床实验的实验对象往往只包括男性，即便实验对象同时包括男性和女性时，也很少依据性别对实验结果进行划分。关于治疗方案怎样与女性生育周期相关联的研究也缺乏。基于道德束缚和经济条件的限制，孕期女性常被排除在临床实验外，这阻碍了为孕期女性提供更有针对性的治疗方案的进程。

生命周期视角下，流行性传染病性别差异所带来的启示

男性和女性在面对流行性传染病时的性别差异随生命阶段不同而变化。据此，当前利用生命周期方法所开展的研究，通常分婴幼儿期、儿童期、成年期、孕期及老年期等阶段展开。不同生命阶段，男性和女性在应对流行性传染病时的差异有所变化，据此，所应关注的主要领域也有所不同。

——针对婴幼儿和儿童阶段所存在的性别差异，疫情防控应注重分性别的数据收集。对于营养状况及免疫状况的分性别统计信息应成为健康监控体系的重要部分，并在疫情爆发时及时披露。对于享用医疗保健服务的分性别统计信息应在疫情爆发时得到更广泛的披露和应用。

——针对成年人阶段所存在的性别差异，疫情防控应充分重视地方性实践及其影响，并注重医疗服务的公平性。流行病学资料除按照职业和共同活动进行分类外，还应按照性别进行分类，这对了解疾病传播特征十分重要；地方性实践往往规定了哪些人来照看病患以及当地的丧葬习俗等，这也会影响疾病的传播特征；寻求健康行为及享受医疗保健和治疗方面的性别差异应得到充分重视，无论哪一个性别的医疗救治存在劣势，都会影响防控体系实施的准确性和有效性；应重视由病致残人群所存在的性别差异。

——应对孕期和哺乳期女性给予特殊关注。疾病暴发时，产房等生产环境需要更加细心的照护，为防止医院内疾病传播应采取特殊措施；若传染疾病的常规治疗与女性妊娠过程相冲突，或传染病治疗对孕妇影响不明确，有必要设计一套替代性方案；分性别的数据统计和分析，特别是根据不同妊娠状况和胎龄所开展的数据统计和分析很重要，尤其是在不明疾病爆发时期；应对感染的孕期女性进行后续研究，防止其他疾病发生。

——针对老年阶段所存在的性别差异，应对发病率和致死率进行分性别统计与分析。对老年人发病率和死亡率应该进行常规的，分年龄、分性别的统计和分析；应进行分年龄、分性别的症状曲线研究；对会影响传染病暴露特征的当地习俗以及其他生活状态，及老年人既有的病程和病例结果，应提供给防控小组。（刘天红）