从小事做起，台胞为“战疫”出力

回到台湾台中市过春节的丁肇辰，近几天正紧锣密鼓地与大陆同事熊红云带领的研究生团队，在网上跨海沟通，一本20页的简体版《儿童冠状病毒指南》要争取尽快发布。

这位在北京工作了17年的北京服装学院台籍教师，偶然看到台湾朋友制作的“冠状病毒儿童绘本”，并意识到这次疾病传播太快，大多数人收到的信息是给成年人看的，孩子们对于这次传染病的发生、治疗、预防却理解不足。于是，他萌生了制作“冠状病毒儿童绘本”的设想。

丁肇辰和熊红云的团队从1月28日开始着手制作，很快就要在北京服装学院微信公众号发布绘本。每天，团队成员“宅”在家中，通过视频沟通，展开“云端创作”。他们希望这个开放知识共享的绘本能被翻译成多种语言，触及海内外更多阅读人群。“在这危急的非常时刻，设计师和一线医护人员一样要合作出力，才能早日共渡难关！”

在富士康工作的夏雯震牵挂着身在湖北的同事，北京市台资企业协会前副理事长阙仁村为武汉挚友的平安感到欣慰，台湾新北市的杨势如为大陆同胞写下鼓励的话：“唯有坚持，才会发现转机的所在”……新型肺炎疫情面前，许许多多台湾同胞无论身处何地，心系着湖北；无论任职哪个行业，都希望为共同防疫尽力。

“这不只是武汉的事，更是我们大家的事！”北京君太百货公司总裁、北京台资企业协会会长章启正在社交媒体发布照片，位于西单商业街的君太百货大楼巨幅显示屏上，打出“防控疫情，我们在一起”“必戴口罩、勤快洗手、拒绝谣言”等字样。他向武汉捐款100万元人民币，并设法从海外购买医用物资，还减免君太百货商铺租金约450万元。他把头像换成了“抗击疫情，众志成城”的图片，“我们不是大公司，但我们必须有心，用心爱这块大地。”

在北京和成都两地创业的台湾青年李伟国回忆起学生时代，他与武汉的大学师生结下情谊并延续至今，“我时刻关注疫情动态，祈求疫情能早日平复。”除了做好企业和人员的防护工作，他所在公司“华灿工场”发起募款，以集体名义捐给武汉疫区。“有许多台湾朋友都在想办法帮助、支援大陆，纵使两岸关系紧张，两岸同胞的心是系在一起的。“在灾难来临之际，本就该携手克难。”

高校推迟开学，中国人民大学台籍教师林承铎一面惦记着湖北的学生，一面已着手准备新学期课程。他希望以新的“自主科研式”教学模式，让留在家中的学生也能高效学习、有所收获。北京大学国际关系学院台籍研究生任建宇念念不忘自己在湖北好友与师兄的帮助下走进北大殿堂，疫情发生以来，他不断鼓励身在疫区的好友，并参与募捐。他表示，希望武汉的朋友们相信，大家一定会走出困境。