图为瑞安市人民医院医生在问诊患者。

（照片由瑞安市人民医院提供）

图为瑞安市人民医院医生与治愈患者合影。

（照片由瑞安市人民医院提供）

“感谢瑞安市人民医院给了我第二次生命！”从医护人员手中接过鲜花时，56岁的方先生激动地表示。与方先生一同出现的，还有68岁的邓女士和62岁的张女士。他们三人是浙江瑞安人，都曾是新型冠状病毒感染的肺炎患者。在瑞安市人民医院医护团队的精心治疗下，他们近日（1月30日下午）同期治愈出院。

“我这辈子还是第一次住院，但是既然得了这个病，就不能逃避，要相信医生，相信科学！”邓女士曾随女儿在武汉长时间居住，1月14日上午，她乘坐火车从武汉返回温州（瑞安为温州的县级市），由儿子开车接回家中。当时的她并未出现异样。

1月17日，一向身体硬朗的邓女士出现了发热、打寒颤的症状，她以为是普通感冒，就自行服用了感冒药。但时间一天天过去，邓女士的症状没有好转，反而加重了。考虑到近期曾在武汉居住，邓女士怀疑自己可能被新型冠状病毒感染。

1月21日，在儿子的护送下，邓女士来到瑞安市人民医院就诊，被确认为新型冠状病毒感染的肺炎患者，接受隔离治疗。

尽管这是该医院甚至全瑞安的第一例确诊病例，但医院没有仓皇应对，而是迅速准备病房和设备、精干的治疗团队，沉着应对。作为瑞安市人民医院感染科副主任兼隔离病区负责人，洪亮和同事们一道，组成会诊团队，为邓女士精准治疗：

由于病情较为严重，医院对她采取了一级护理。

新型冠状病毒破坏力强，医生们决定用干扰素和克力兹等药物进行抗病毒治疗。

肺炎患者肺部受损较严重，医生们采取氧疗方式，让邓女士适度吸氧，促进肺部的功能复苏。

心电监护、血压测量、护士巡房……各项治疗和检查无微不至。

“感谢医生和护士那么悉心地照料我！”邓女士说，尽管自己完全听不懂各种医学名词，但自己从医生护士全天24小时监护、每4小时一次的指标测量中，深深感受到他们的付出与辛苦。

邓女士所言非虚。按照人民医院的要求，护理人员采取的是6小时轮班制。因为感染科病房的特殊性，护理人员进病房前需要在缓冲间穿好隔离服，戴好手套、帽子、眼罩，做好标准防护。出来后他们再脱掉防护装备，洗手消毒。每进一个患者的房间都要进行这样的操作，避免交叉感染。

几个小时下来，护理人员穿在防护服里的衣服已经湿透了，脱完手套的手发白得厉害，脸部被口罩压出疮，被消毒液冲洗过多次的手已经发肿。但即便如此，护理人员还是精心为患者做基础护理、抽血、测体温，病人情绪不安定时安慰病人。

到了入院的第5天，邓女士的体温终于降下来了。按照严格的操作守则，邓女士开始转入二级护理。“在这一阶段，邓女士不再是接受输液治疗，而是要多休息。如果邓女士没有呼叫医护人员，我们基本不再打扰她，而是让她静养。”洪亮表示。

1天、2天、3天……邓女士的体温一直稳定在正常水平，各项生命体征平稳，肺部影像学显示炎症明显吸收。此时，她是否可以出院？

本着对病人负责的严谨态度，院方安排3组检测人员，对邓女士连续两天进行呼吸道病原核酸检测。其结果显示：阴性，符合出院条件！

与邓女士相似，方先生和张女士近期也接受了精准、贴心的治疗，治愈后与邓女士同一天出院。“一开始我并不了解病情，有点慌。入院后，在医务人员的指导下，我消除了恐慌心态，积极配合治疗，逐渐恢复了健康。真的很感谢他们！”方先生说。

三位患者治愈的背后，离不开瑞安市人民医院的科学调度和精心安排。瑞安市人民医院副院长夏时春告诉记者，目前，瑞安市人民医院按照传染病医院的标准，设置房间57个、病床159张，为救治患者提供场所保障。同时，医院征用附近的两个宾馆、140个房间，并安排车辆在院区和宾馆之间摆渡，以便让医护人员得到充分休息。目前院方建立由临床医护人员、有资质的医学规培生组成的“后备医护人员库”181人，征集志愿者后备力量333人，其中医疗人员220人，提前调配骨干力量。

瑞安市人民医院的医护人员告诉记者，疫情面前，病人的治愈出院给了大家莫大的信心和前进的力量。因为温州有十多万居民在湖北经商、求学，春节前人员流动大，所以温州的疫情不亚于湖北除武汉外的其他城市。截至2月2日24时，温州市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例291例，其中瑞安54例。但与此同时，全温州已累计出院病例15例，瑞安4例。

如今，瑞安市人民医院发热门诊的求诊人数直线下降，从一周前的400人下降到目前的100人左右，发热和留观病人人数也在下降。继3名患者治愈出院后，未来几天医院还将有多位患者治愈离开。

“患者治愈出院，我们更有信心了！”瑞安市人民医院的医护人员这样表示。