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广西加强涉外疫情防控

2020年02月04日08:35 来源：人民网－人民日报海外版

记者从广西壮族自治区外事办获悉：为做好涉外疫情防控工作，2月2日，自治区外事办组织工作组分别前往越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚等东盟6国驻南宁总领事馆和外国驻桂相关代表机构，主动向外方通报中央和广西壮族自治区党委、政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的一系列重要举措，详细解答外方关注的各种问题。

连日来，广西壮族自治区外事办利用外事网络信息平台，及时、主动、持续做好疫情防控对外宣传和情况通报工作，发出致在桂外籍人士的一封公开信（中英文），统一发布包括英、越、老、泰、柬、缅、印尼等7个语种的疫情防控温馨提示，公布面向外国人的24小时求助咨询热线，第一时间向外方通报广西疫情防控、医疗救治、交通管制等重要信息。

玉林市侨联广泛联系侨企、海外侨胞等购买所需防控物资，用于支持疫情防控工作。截至2月2日，玉林市侨联组织市内归侨侨眷、侨资企业，海外玉林籍侨胞，市侨联海外顾问、委员捐款捐物超过110万元人民币。（记者庞革平、张云河）

(责编：李轶群、许晓华)


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