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战疫最前沿

2020年02月04日08:35 来源：人民网－人民日报海外版

　　疫情对中国经济的影响是阶段性、暂时性的

　　疫情对中国经济的影响是阶段性、暂时性的，不会改变中国经济长期向好的基本面。现阶段我国经济实力、物质基础和应对突发事件的能力明显增强，完全有能力有信心打赢疫情防控阻击战，有能力有信心把影响降到最低。将分情形制定出台对冲疫情影响的政策措施，特别是尽量帮扶受疫情影响较大的行业企业，以更大力度更精准补短板强弱项，培育壮大新的经济增长点。

　　——国家发展改革委副主任连维良

　　（来源：新华视点微博） 

　　让我们有信心、决心和希望

　　建设火神山医院对抗击疫情非常有必要。目前，确诊病例数还在上升，现在的床位不足问题亟待解决。而且，病人分散在武汉市各个医疗机构，难以得到规范、科学的治疗，需要有一所专科医院来收治。建立火神山医院，可以防止院内的交叉感染。火神山医院还有一个重要的作用，就是让患者和老百姓看到党和政府领导着我们在抗击疫情，让我们有信心、决心和希望。

　　——原北京小汤山医院院长张雁灵

　　（来源：《光明日报》） 

　　口罩的事 特事特办

　　疫情之下，口罩比较紧缺。市场监管总局要求全系统特事特办、开通绿色通道，只要符合条件的就采取成立工作专班的方式，在最短的时间内办好营业执照和生产许可证，企业可以马上开工生产。目前，这样的做法已在北京市海淀区推行。

　　——国家市场监督管理总局副局长甘霖

　　（来源：新华社） 

　　医护人员的一个夜班：16532步

　　当天晚上，我需要看护的病区有38人，夜班只有两位护士人员，因为实在没有多余的医护工作者了，忙碌可想而知。紧张时我会给自己打气：郜萍，你是一名医护工作者，你是病友的白衣天使，你还是一名共产党员！病友的需要，就是战斗命令！

　　夜班结束，我和小伙伴已是满头大汗，疲惫不已。坐在回去的班车上，无意间看到手机步数榜：16532步！

　　——安徽省中医院内科ICU副护士长郜萍

　　（来源：新华网） 

　　（本报编辑 石 畅整理） 

(责编：李轶群、许晓华)


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