“火神山”上的“铁军”

图为1月31日凌晨，突击队员在进行钢桁架拼装高空作业。

汪 鸣摄

1月30日凌晨2时，正在湖北武汉家中的中国中铁重工公司党委副书记、总经理舒伟浩，突然被一个电话惊醒。电话是火神山医院建设指挥部打来的，指挥部要求公司尽快组织人手，当天就上工地，支援火神山医院建设。根据任务，他们必须在24小时内完成医学技术楼主体19榀钢桁架拼装，而原计划这是两天的工作量。

疫情就是命令，防控就是责任。中国中铁重工公司副总经理洪子滔连夜组织由13名青年技术骨干、4名管理人员组成的突击队，调配二氧化碳气保焊机、焊丝、汽车等设备，支援钢桁架现场安装。

“火神山”上党旗高高飘扬

“铁军”的力量来自突击队党员不忘初心、牢记使命。

支援火神山医院建设，中铁重工在“火线”建立起一个由7名党员组成的临时党支部，舒伟浩担任临时党支部书记。关键时刻，这个临时党支部充分发挥了组织引领和战斗堡垒作用。

临时党支部面临的第一项任务是紧急动员工人参加突击队。这次抽调的工人主要来自中国中铁重工公司钢结构分厂。“许多在武汉周边居住的党员干部主动申请回厂，纷纷要求为火神山医院、雷神山医院建设出一份力。关键时刻，党员的模范带头作用特别重要。”舒伟浩说。

青年技术骨干张俊原本不在突击队名单中，但听到公司有紧急任务，他主动给领导发去微信请求“参战”：“作为一名党员，一名预备役军人，一名青年干部，我有义务、有责任做出应有贡献。”

到了现场，很多人开始时还是怕疫情。“但党员一带头干，就没人害怕了。”入党20多年的中国中铁重工公司钢结构分厂厂长陈华子说，“有了党员的带头作用，整个动员过程非常顺利。大家一条心，就是一定要尽快把医院建起来。”

钢桁架，相当于房屋的钢结构骨架。安装过程中需要铆工、焊工、吊车紧密配合，有时还得人扛。相比原来在工厂拼装环境，如今的施工情况复杂而危险。党支部召集突击队成员开了现场会，要求每一部分工作都必须加倍地认真细致，防止出现危险和返工。“大家统一了思想，一定要减少失误，一定要保证速度和质量，人盯人地做好现场管理。”陈华子说。

1月31日凌晨1时，经过23个小时不眠不休的紧张施工，突击队终于提前1天完成了19榀钢桁架的拼装任务。

大家都非常疲惫了。临走前，一位工人师傅又叫住洪子滔：“洪总，明天还要我来，打个电话就行！”

祖国放心！只要需要，我们就会继续奋战

完成桁架拼装任务后，突击队成员们各自回家休息不到5个小时，又接到另一项紧急任务：根据建设指挥部要求，在2月1日凌晨完成火神山医院ICU重症病房792平方米屋面的钢骨架安装和焊接任务。中国中铁重工公司临时党支部立即组织第二批援建突击队，急速赶赴施工现场。

这一次，突击队成员增至30人，但任务变成了空中作业，这并非他们的传统强项。要保证工程质量，更要保证施工安全，大家都系上了安全带，相互提醒、鼓励。

焊工吴刚，今年45岁，武汉江夏人，焊活特别好。他刚参加完第一次任务，眼睛已经被灼伤了，仍然坚持申请继续参战。从1月31日15时30分到晚上0时30分任务结束，吴刚只是在吃晚饭时休息不到10分钟。连续近10个多小时的焊接，让他的眼睛被电弧光灼烧得厉害：“刚开始眼睛里像有沙子，后来就像风油精和清凉油进了眼睛，疼得没办法，只能坚持啊。”

任务安全高质地完成了。当晚回到家，吴刚的眼睛已经胀疼得睁不开，眼泪哗哗直流，但仍然骄傲地说：“国家现在有困难，我们能作贡献，这是一份光荣。”

目前，火神山医院建设后续工作还在进行。截至2月3日下午，舒伟浩还和工人一起在工地上，做一些电力安装等后续工作。而远处雷神山医院的建设工地上，也留下了中铁重工突击队的身影。

随便问起一名工人，他们都会这样说：祖国放心！只要需要，我们就会继续奋战。

（卫庶、彭训文、张一琪、韩维正、耿桂英、刘万野采写）