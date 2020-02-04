日夜奋战，为了每一个生命！（望海楼）

“疫情是魔鬼，我们不能让魔鬼藏匿。”

国家主席习近平1月28日会见世界卫生组织总干事谭德塞时如此指出。

这次疫情确实来者不善。传播广，全国所有省份都被波及；程度深，武汉封城，湖北告急；影响大，世界卫生组织发布新型冠状病毒感染的肺炎疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”。

不能让这样的魔鬼藏匿，包含两重意思：一是千方百计地防控，把病毒从它的藏身之所找出来，把它隐秘的传播路径切断；一是及时充分地发布，以公开、透明、负责任的态度及时向国内外公布疫情信息，积极回应各方关切，加强与国际社会合作。

这两方面相辅相成，并行不悖。有力、有效的防控，才能从根本上把疫情遏制住；及时、充分的信息公开，才能为安定民心、增强信心注入强大正能量，为抗击疫情工作凝聚尽可能多的力量。

首先，疫情来势汹汹，整个社会需要获得相关信息——疫情发展到什么程度了？感染后怎么办？我们市我们村我们小区有没有确诊或疑似病例？需不需要囤积口罩和生活用品？如果信息公开不到位，引起民众恐慌，别的不说，一旦发生抢购，社会秩序或被打乱，防控工作将大受影响。

其次，病毒传播不看国界，一个国家发生了疫情，往往不是这一个国家的事，而是全世界的事。公布疫情信息，是一个负责任大国应有的态度。正如谭德赛所言，中国采取的措施不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民。

疫情发展到今天，我们的信息公开工作做得好不好呢？看两件事就明白了。

第一件，中国疾控中心科研团队1月7日就从样本中分离出新型冠状病毒并检测出病毒全基因组序列，及时向全世界公开全部信息。

对此，世界卫生组织高度评价，中方公开透明发布信息，用创纪录短的时间甄别出病原体，及时主动同世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列。中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模、中国效率。

这样的公开，有利于集合全世界相关领域的智力资源，形成合力，早日找到应对此次肺炎疫情的良方。

第二件，借助24小时直播，在这个春节假期，有数千万网友在线关注武汉火神山和雷神山两所医院的建设进度，最高同时在线纪录接近6000万人。

这样的公开，给社会释放一个信息——为了挽救生命，各单位正在日夜奋战；更是强化了一个信念——这就是把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。

习近平总书记大年初一就主持召开中共中央政治局常委会会议，对加强疫情防控作出全面部署，成立中央应对疫情工作领导小组，统一领导，统一指挥，分类指导各地做好疫情防控工作。各级党委各级政府，尤其是卫生防疫部门，兢兢业业，调配物资、组织人力、协调生产，为一线防控工作助力输血。

与此同时，让信息发布的速度跑赢病毒传播的速度，让公开透明的态度贯穿整个防控工作全程，如此一来，相信我们很快就会迎来打赢这场硬仗的曙光。

魔鬼，你无处可藏。

（作者为本报评论员）