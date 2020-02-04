北京开通新型冠状病毒感染肺炎网络咨询平台
千余医生全天在线答疑
2月1日，北京医学会召开发布会，宣布开通“北京市新型冠状病毒感染肺炎在线医生咨询平台”。据北京医学会会长封国生介绍，该平台采用5G、人工智能、视频通信、远程医疗等现代化信息技术手段。
在疫情防控期间，千余名北京医生将接续排班，7×24小时面向广大市民提供咨询服务，让市民足不出户就能获取疫情防治知识和医生在预防、就医等方面的专业指导，引导市民缓解焦虑、有序就医，减少交叉感染风险，减轻公共医疗资源占用压力。
根据市民需要，该平台可实现四个方面的功能：一是信息发布功能，及时准确向社会发布新型冠状病毒感染肺炎疫情的最新情况。二是权威科普功能，建立新型冠状病毒感染肺炎方面的知识库、问答库，向市民普及新型冠状病毒感染肺炎的知识、防治措施、就诊信息等。三是专家视频功能，组织呼吸、感染、感控、重症以及儿科、产科、肿瘤、心脑血管和全科等方面的知名专家，通过视频方式讲解疫情防治、就诊等方面的知识。同时，每天分时段请不同专业的权威专家通过视频直播方式就市民关心的问题进行解答。四是在线咨询功能，市民可通过留言等方式，向医生进行提问，医生经过分级审核，就市民提出的问题给出权威解答。同时，各分平台提供的“视频医生”等服务还能够通过“一对一”方式与市民进行远程健康咨询。（记者熊 建）
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