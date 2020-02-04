挺身战江城  携手卫京华

新型冠状病毒感染的肺炎疫情来势汹汹，导致各大医疗机构发热门诊严阵以待。

谁是感染者？病毒潜伏在什么地方？面对无影无形的对手，一个疏忽可能就会带来无法预计的后果。

没给害怕的时间和机会，发热门诊的医务工作者瞬间就站到抗击疫情的第一线。虽然不在武汉，这里同样是战场。

日前，我们走进首都医科大学附属北京天坛医院感染楼，了解这些近距离接触病毒的医务工作者的工作状态。

“简单聊几句吧，我得赶紧去把其他人换下来了”

1月26日，农历正月初二。

中午12时许，50岁的感染科护士崔利和从工作区出来，费力地脱下笨拙的“猴服”（防护服），摘掉一身的防护装备。厚重的N95医用口罩，在鼻子和面部留下了深深的印记，“这说明戴得合格。”她说。

早上8点穿戴好防护装备进入工作区，这是她第一次去卫生间。“吃早饭的时候喝了一碗粥。”崔利和说。

不到10分钟，她完成了上厕所、吃饭，还回到办公室取了些东西。

“再晚点你们就找不着我了。”崔利和说，“简单聊几句吧，我赶紧去把其他人换下来。”

午饭是一份荤素搭配的盒饭、一碗汤。一间小小的办公室，就是临时的餐厅，但两个多小时里，这个“餐厅”最多只同时出现过两个人。

“咱们食堂做的鸡米花挺好吃。”一上午看了将近30名患者，呼吸内科医生胡 洁拿起盒饭感慨了一句。和崔利一样，她也是从早上进入工作区就没出来。

“身上冒汗，手脚冰凉。”为了保证通风，诊室里开着窗子，而密不透气的“猴服”又闷得医护人员们满身大汗。拿起汤暖了暖手，她又放到桌上，打开盒饭快速吃了起来。

医护人员们吃起饭来都很快，几乎不品味、不管凉热，夹起来直接放到嘴里。

“哟，你终于也来了。”刚刚进门的感染科护士辛枫朝胡 洁说，两个人一起经历了抗击SARS、甲流几次大战，相当熟悉，但因为佩戴着厚重的防护装备，刚刚在发热门诊一起工作了几个小时却谁也没认出谁来。

“我今天开始支援发热（门诊）。”

“我去武汉（支援）。”

“定了吗？”

“刚通知。明天待命。”

“家里有事吗？”

“都安排好了。”

虽然辛枫即将上“前线”，两个人几乎没有任何情感波动，简单几句交谈，不约而同地扒完剩下的几口饭，各自走出办公室。“看看还有谁能回来吃点东西。”

“马不停蹄”是发热门诊的医护人员给我们留下的最直观的印象。护士长王珏雅更是如此。采访时前一句还在办公室里，下一句可能就已经在半污染区。

“这几天患者数量少了一些，前面的（工作区）医护人员中午能替换着出来吃点东西，前几天基本就是12小时不吃不喝。”王珏雅说，回来的每个人都想在最短的时间办完所有的事，赶紧回去替换其他同事。

由于每回到清洁区一次，身上的“猴服”就得换掉，再进工作区需要换新的，为了节约“猴服”，在发热门诊工作的医生、护士都养成了不喝水、不上厕所的习惯。

即便是压力减轻，但我们注意到，“餐厅”里的一箱饭菜从中午送到，到下午仍然没有发完，仍然有很多医护人员选择了一直坚守。箱子里大部分的汤都剩下了，因为很多人不想因此增加上厕所的次数。

“我想请两个小时假”

提出这个“要求”的是感染科卫生员曹兰玉，她和另一名卫生员吕月琴承担着发热门诊和感染科病房的卫生工作。疫情出现后，两名卫生员先后找到王珏雅，表示只要需要，她们可以放弃假期，随时来上班。

除夕当天，王珏雅安排一名师傅休息，由护士们帮忙。但第二天一早，这名师傅就回到了单位。“她说估计这些活一个人肯定干不过来，关键时刻不能掉链子。”

然而突然有一天，曹兰玉找到王珏雅，提出请假。“曹师傅特别不好意思，说正月初六儿子订婚，她早上坐5点的公交车到医院，收拾到9点回去，两个小时就回来。”王珏雅说。

由于工作性质特殊，小小的感染楼里汇集了医、护、检验、放射、药学、财务等多个部门，感染科主任王宝增形容，这里是一个“混成旅”，各种感动每天都在上演。

接到增援发热门诊的通知时，崔利和刚刚下夜班，没有休息，转身就走进发热门诊，从早上8点坚守到晚上8点。“在感染科干了这么多年，家里人也都习惯了，让我好好上班，他们做我的坚强后盾。”为了让她能多休息会儿，不管上下班几点，家人都会准时接送，崔利和说，“过不过节无所谓，唯一担心的就是家里80多岁的父母。我没有条件单独住，怕传染他们……”

“SARS的时候我就是第一批支援发热门诊的，那时候一个班10个小时。”作为呼吸内科的医生，胡 洁经历了多次“大战”，“过年前我们就取消了假期的安排，随时待命。假期门诊停诊，发热门诊压力大，我们增援是责无旁贷，没人讲条件。”

“疫情不断变化，我的值班表是排了又改、改了又排，常常是刚刚通知下去，马上又要调整。”王珏雅说，这样肯定会打乱很多人的安排，但是从疫情开始到现在，没有一人说过自己不能来值班，“为了避免更大的感染几率，老护士们不让接班的人来，就是她们几个人白班夜班连着上”。

叶岩是财务处一名收费员，见到他时，他正在收费室工作，旁边的桌子上放着吃了一半的盒饭。“刚才患者有点多，忘了吃了。”叶岩说，在这间小小的收费室里，每个班次需要连续工作8小时，替班的同事来了以后，他才能上厕所，解决“个人问题”。

“从疫情开始，我就借了朋友的房子，自己在外面住，孩子小，怕传染他。”叶岩说，除了孩子，没有其他顾虑，“这个时候坚决不能退缩”。

叶岩的隔壁是发热门诊药房，药师郝亚楠和同事们每个班要坚守24小时，他的护目镜里已经全是水汽。“忙起来就顾不上想别的，选择了这个职业，这是必须面对的。”

检验、放射科的工作人员正在忙碌，隔着厚厚的防护装备，他们的眼神透出坚毅。

“我看到过，有的人来的时候眼圈是红的，肯定是做了很多心理斗争。但是只要进了感染楼的门，我没有听到过任何一句‘我不行’。”王珏雅说。

“我是中坚力量”

这句话似乎成了感染楼里的口头禅。

“我们感染科‘上有老、下有小’，老护士50多岁了，不能让人家去一线；年轻的护士不到30岁，孩子小、负担重，我四十八九岁，在感染科干了17年，正是‘中坚力量’。”辛枫说，所以她第一时间报名支援武汉，“我女儿也长大独立了，从小就在感染科进进出出，在这长大的，没什么不理解的。”作为第一批援鄂医疗队成员，辛枫现在已经在武汉开展工作。

我们探访的时候，正是北京天坛医院赴武汉医疗队报名的时候，王珏雅的电话几乎没有停过。“我是中坚力量，最应该去的是我。”38岁的王珏雅说，“高年资的护士老师应该留在医院，应对疫情；年轻的护士经验还不够丰富，不适合到那么危险的地方去，最应该去的是我。”

这名刚刚从心血管内科到感染科工作不到半年的护士长，从照顾慢性病患者到直接面对猖狂的病毒，“疫情根本没有给我害怕的时间和机会”。每天忙里忙外，指导医护人员穿脱防护装备、管理发放物资、整理环境卫生，王珏雅俨然成了感染楼里的“大管家”，成为真正的中坚力量。

在采访中，每个人都会提到感染科主任王宝增。“疫情开始以来，取疑似患者的咽拭子、抽血这样暴露风险最大的操作，永远都是他和护士长。”

“我一直做传染病防控工作，经历过SARS以来的历次疫情，算是经验丰富。其他的同事年龄都比我小，可能没那么多经验。”王宝增说，“虽然我已经50多岁了，看着挺瘦，但是身体保持得不错。我是共产党员，更是这个科里的中坚力量。”

事实上，更多中坚力量正在源源不断地涌入感染楼。“发热门诊工作量猛增，从1月23日起，我们每天从心内科、消化科、综合内科、血液科、内分泌科支援发热门诊5名医生，全部是共产党员。”北京天坛医院内科党总支部书记、内科副主任梁丕霞说。