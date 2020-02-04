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疫情当前，全国上下在行动。各级财政部门继续加大疫情防控投入力度、多地出台支持企业措施雪中送炭、众多医药企业火速行动全力生产、社会各界捐款捐物热情高涨……在这场与疫情的竞速中，全社会齐心协力，共渡难关，为打赢疫情防控阻击战提供支持。

面对疫情，各地各部门继续加紧工作，齐心协力，坚决打赢疫情防控阻击战。

全力保障防控资金物资

开辟保险理赔绿色通道

为贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，按照党中央、国务院的统一部署，各级财政部门继续加大疫情防控投入力度。截至2月3日零时，各级财政累计下达疫情防控补助资金470亿元，主要用于患者救治、医务人员和防疫工作者临时性工作补助、医疗机构开展疫情防控工作所需专用设备以及快速诊断试剂等支出，全力支持疫情防控工作。

除了财政全力支持，海关、民航等方面也为阻击疫情提供重要保障。

据海关统计，1月24日至2月2日，全国海关共进口疫情防控物资9.4万批次，2.4亿件，价值8.1亿元。其中防护用品占74.9%，共2.3亿件，价值6.1亿元，主要包括口罩2.2亿只，防护服252.9万件，护目镜27.9万副。作为抗击疫情进出关境的最前沿战场，截至2月1日，武汉天河机场海关共验放进口疫情防控物资22批次、777万件。目前，海关已在全国各通关现场设立专门受理窗口和绿色通道，按照特事特办原则，为疫情防控物资提供便捷高效通关服务。

民航系统方面，截至2月2日，共有4330个航班运送口罩、防护服、消毒液等防控物资604563件，累计4671.54吨。其中，向湖北地区发送138个航班，运送防控物资192475件，累计1213.62吨。同时，民航局积极协调各航空公司通过包机等形式，累计运送医护人员7558名、海外滞留旅客399名。

2月3日，银保监会人身险部向各人身保险公司下发通知，要求行业做好与新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作相关的服务，维护消费者合法权益。各人身保险公司须开辟理赔绿色通道，对受疫情影响出险的客户优先处理，最大限度简化理赔流程，鼓励采用互联网、手机APP等线上服务以及预付保险金等方式，切实做到应赔尽赔、能赔快赔；各人身保险公司要强化销售行为管控，严禁借疫情渲染炒作保险产品，严禁利用疫情诱导客户退旧买新，严禁开发设计缺乏定价基础的新型冠状病毒感染肺炎专属产品，严禁将保险产品扩展责任宣传为新型冠状病毒感染肺炎专属产品。

支持企业措施雪中送炭

畅通物流保障市场供应

受疫情影响，部分企业生产经营出现暂时性困难。3日，北京市政府出台《关于进一步支持打好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战若干措施》，将协助企业解决防控物资保障、原材料供应、物流运输等问题，加强防控监督指导，确保企业在疫情防控达标前提下正常生产。对因受疫情影响经营暂时出现困难但有发展前景的企业不抽贷、不断贷、不压贷，为相关企业做好续贷服务，努力做到应续尽续、能续快续。

3日，浙江湖州出台《关于应对疫情支持企业健康发展的八条意见》，对受疫情影响生产经营遇到困难的企业和参与防疫物资生产的相关企业的健康发展提供支持。鼓励各银行机构在原有贷款利率水平基础上下浮10%以上，市级政策性担保公司在原有担保费率基础上下浮30%以上，2020年度全市银行机构减免企业转贷成本及服务项目收费2亿元以上。

为着力支持中小企业发展，在疫情防控期间，山东滨州从加大财税支持、加大金融支持、加大要素保障力度、优化提升服务四大方面，制定支持中小企业发展十二条政策。市财政再筹措资金3000万元，设立中小企业应对疫情金融稳定基金，为短期资金周转困难的企业按时还贷、续贷提供过桥资金。

确保信贷余额不下降、融资成本不上升；对不裁员或少裁员的参保企业可返还上年度事业保险费一半；减免中小企业房租……2日，江苏苏州出台《苏州市人民政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的十条政策意见》。

安徽省人社厅也于近日出台《关于切实做好疫情防控重点物资生产企业用工服务的通知》，要求各地人社部门按属地管理原则成立专项工作组，在前期摸排的基础上，迅速指导全省疫情防控重点物资生产企业复工复产，做好重点企业和劳动者之间的对接服务。

河北省发改委在配合有关部门积极做好疫情防控、市场供应、物资保障的同时，要求全省各地发改委协调组织大型物流园区和物流企业特别是冷链物流企业做好粮油、肉蛋、果菜等日常生活必需品储备和运输配送。目前，全省共协调组织了142家重点物流园区和企业参与开展日常生活用品保障，各物流园区和企业正在积极组织备货和运输，全力保障市场供应。

社会爱心捐赠热情高涨

企业接力生产供应一线

“一线的医护人员用生命守护我们，我要尽一下微薄之力。”2月2日上午，山西大同云州区吉家庄乡吉家庄村老党员陈丙政给大同市中医院送去价值1万元的富硒有机小米。

伸出援手的远不止陈丙政一个，全国上下都在行动。

2月3日一早，由沈阳盛实医疗科技有限公司生产的首批4000个医用N95口罩一出厂，便被运到辽宁省卫生健康服务中心，将即刻发往武汉。

“整个春节，企业都在加班加点，布置生产线、调试设备，这首批口罩是昨天连夜检测合格后今早出厂的。”董事长高巍说，为保障企业顺利投产扩产，所有人都在努力奔跑。

除了防护口罩，即时食用的速冻、方便食品也是武汉防疫一线医务及工作人员所需。河南省向武汉市捐赠火腿肠1.9万箱、39.9吨，速冻汤圆4600箱、41.9吨，速冻水饺4600箱、41.9吨，合计2.82万箱、123.7吨。这笔物资经省政府协调安排，采用铁路运输方式，预计2月4日到达武汉。

近期，社会各界捐赠热情高涨。截至2月3日7时，青海省红十字会接收社会捐赠款物共计3758万元，其中接收捐款3508万元，接收物资折合人民币250万元。同日，柳钢集团研究决定，捐款3000万元支援广西壮族自治区、柳州市、防城港市、玉林市阻击疫情。

心系一线，各地医药企业也火速行动起来，全力以赴促生产，千方百计保供应，切实做好防疫物资保障工作。

作为北京医药产业最主要的聚集地，北京经济技术开发区集中了全市50%以上的生物医药企业。α—干扰素是国家卫健委列入《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》的抗病毒治疗用药。春节前夕，获悉该品种在武汉供应紧张后，凯因科技立即取消休假加大马力生产相关注射液。“从1月20日到现在，我们已经有18万支产品调配至武汉，其中4万支直供火神山医院，确保一线用药供应。”董事长兼总经理周德胜介绍。截至目前，北京经济技术开发区有40多家企业参与服务抗击疫情，其中20多家企业研发的产品直接用于疫情防控和救治中。

河北省石家庄市各药企也开足马力生产医护物资。抗病毒药品生产企业石药、四药、以岭药业、神威药业已满负荷生产，日产量增加2—3倍。截至2月2日，全市15家医疗卫生物资生产企业生产支援医用外科口罩3.66万只、日用防护口罩440万只、隔离衣9.5万件……这些医护物资正强有力地支持全国疫情防控阻击战。

（综合本报记者杜海涛、曲哲涵、赵展慧、何聪、庞革平、贺勇、马跃峰、韩俊杰、王伟健、潘俊强、周亚军、方敏、史自强、王梅、张腾扬、胡婧怡报道）

《 人民日报 》（ 2020年02月04日 11 版）