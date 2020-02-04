各级妇联组织“妙招迭出” 巾帼抗疫行动很“硬核”

“疫魔”当前，有我巾帼。为打赢疫情防控阻击战，保障广大民众、一线工作人员、居家隔离家庭、育儿家庭等群体的日常生活和身体健康，连日来，各地妇联组织纷纷出手，用实际行动强信心、暖人心、聚民心。

反复试验 自制口罩

在云南永善县和沧源县，两地乡村妇女不等不靠，不约而同打响了“指尖上的防疫战”。

“我们在山区，根本买不到口罩，又要挨家挨户排查，怎么办？”永善县黄华镇黄葛社区支书、妇联主席姜琴突然想起在抖音上看到别人自制口罩的事，“那就自己做口罩自己用。”

1月31日，黄葛社区妇联发动辖区内3名女党员和5名妇女群众参与口罩制作。开裁缝店的自发捐赠纱布、棉线等原材料，会手艺的参与制作，临时成立了口罩缝制组。

一开始对如何制作口罩，大家都有点束手无策。“第一个口罩花了4个小时才做好，太厚了，时间久了呼吸不畅。”第二个、第三个、第四个……经过反复试验，一款简便易戴又方便替换的口罩终于在她们手中诞生。

最终，姐妹们制作了500多个“土味”口罩，经过镇卫生院高温消毒后，将及时送达抗疫一线的村“三委”干部、村民小组长、防控群众以及从湖北返乡居家观察的群众手中。

2月1日，沧源佤族自治县糯良乡贺岭村党总支委员、村妇联主席田开兰在贺岭妇女之家微信群里发动，将妇女织锦合作社里的巾帼志愿者组织起来，利用佤族妇女们的特长，自制佤家土口罩。参与妇女大多是妇女织锦合作社成员，不是党员就是“最美家庭”或是十星级文明户。当日，合作社的妇女们共制作出128个手工口罩。领到口罩的一线抗疫队员们说：“戴上这个口罩，感觉很温馨。”

为隔离家庭当“管家”

连日来，每天一大早，广东东莞沙田镇的黄琳大姐都会拎着菜和物品送到居家隔离家庭彭先生的家门口，按下门铃后就悄悄离开，继续为下一户家庭服务。原来，从大年初二开始，黄琳就志愿当起了几户居家隔离家庭的后勤“贴心管家”，为他们送菜、送水、送米、送油、取快递。

据了解，目前从湖北返回沙田镇的人员都要实行居家隔离，为了让这些家庭能安心隔离，沙田镇138名巾帼志愿者主动当起了后勤“贴心管家”，她们穿街过巷，为18个村、社区26个楼盘小区的居家隔离的家庭提供后勤服务。每名巾帼志愿者负责3户家庭，为他们上门派送“健康防护包”，通过电话、微信定时监测体温，帮助他们协调调配消毒物资，及时送上生活必需品，让这些居家隔离的家庭消除了后顾之忧。

来自湖北的汪女士对妇联组织的暖心举措深表感激：“虽然现在不能出门，但一直感受到政府和社区对我们的关心。在这特殊时期，只要大家互相理解配合、同心协力，我们一定能够渡过难关。”

在陕西汉中，被隔离家庭同样不缺关爱。

“需要的菜都买齐了，还有一次性吸奶器，都放在门口，你出来取一下。”1月30日上午9点，陕西汉中汉台区汉中路街道办事处南关社区书记赵小燕像往常一样，为辖区内居家隔离的王天才一家送来了生活必需品。

1月23日，王天才即将临盆的儿媳和家人从武汉驱车回到汉中。1月26日，王天才家的小孙子出生。想到回家后要继续居家隔离，没办法出门采购物资，要如何保证产妇和孩子的营养需求？老王和老伴儿陷入了焦虑。

得知王天才家的情况，赵小燕带着“娘家人”来了。“因为社区妇联主席怀孕待产，这段时间我代行妇联主席职责，在疫情防控的关键时期，要让基层妇联组织发挥半边天力量。”赵小燕说。

自此，王天才每天都会把需要的生活物资列清单发给社区干部，赵小燕则带领社区妇联执委王佳姣、司会娜、贾婷作为“司务长”“快递员”，在附近超市买好所需物品后轮流送到王天才家门口。

线上资源全部免费开放

从2月3日起，家校共育网作为湖南省妇联正式授牌的湖南省网上家长学校，免费开放平台上全部线上家长课程与儿童青少年测评系统。

据了解，本次免费开放资源包括1000+节视音频课程，1000+篇育儿百科文章，以及儿童青少年测评系统，内容涉及孩子的生理发展、心理健康和能力培养等方面。

系列家长课程《这样爱你刚刚好，我的N岁孩子》由专家团队联合打造，涵盖0~18岁孩子成长过程的重要话题，可帮助家长建立起儿童发展理论体系，学习到科学、易操作的育儿方法。网上家长学校将提供教育名家的讲座视频，展现家庭教育领域最新发展动态与研究成果；关注成长话题的专题课程包括12套精品课程，涵盖儿童安全、儿童性健康教育、家校共育等话题，由名师专家深度解读，帮助家长解决育儿问题；儿童青少年测评系统则通过全面的心理评估，帮助家长在疫情期间更好地掌握孩子的情绪状态与心理健康状态，进行及时干预与纾解。

此外，网上家长学校还特别为此次疫情增添了相应内容，家长可以通过搜索关键词查询相关内容。

据悉，2月3日起至疫情结束，以上资源将在湖南省网上家长学校和“极客爸妈”微信公众号免费开放，全国的家长可随时随地学习，同时也可以添加客服，进入家长大本营进行交流。

文艺战“疫”强信心

非遗传统剪纸作品《武汉加油、中国加油》、南词说唱《“举报”电话》、方言三句半《抗击肺炎病毒 人人自觉保护》、松溪方言快板《防控新型冠状病毒肺炎》……近日，福建省南平市的巾帼文艺志愿者们发挥各自所长，以丰富多彩、群众喜闻乐见的形式，宣传防疫知识，为武汉加油。据了解，方言三句半是由南平市建瓯市夕阳红艺术团成员们录制，这群阿姨的平均年龄有65岁。当地妇联还通过新媒体矩阵层层转发和“一呼百万”微信工作群、微信朋友圈等渠道及时转发党委和政府相关决策部署、情况通报和科学防控知识等，收集典型事迹开展宣传，加强正面引导。巾帼志愿者录制的方言快板开展“土味”宣传，受到群众欢迎。截至2月2日，市妇联共编发疫情防控微信21条，层层转发到县、乡、村妇联干部和妇女群众中。（周玉林 林志文 党柏峰 吴军华 邵伟）