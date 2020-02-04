返程高峰，防控要做好

随着春节假期结束，各地回乡人员陆续返程。即便客流保持低位运行，但仍动辄日均千万人次以上。随着人口流动，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作正迎来一次新的挑战。早敲警钟、早做谋划、紧密布防，让阻遏疫情扩散的防护网再紧实一些、再牢固一些，才能让返程之路少一些忧虑，多一分安全。

我们应有自警，防疫没有任何侥幸可言。当前，疫情防控仍处于关键时期。有些隐匿性传染不容易被发现，人群集聚就是风险，人群大规模流动就潜藏着大规模暴发的风险。就各地防控工作而言，也还存在一些认知盲点、落实盲点，形势仍然复杂严峻。城市规模叠加返程高峰，严峻形势需要所有人提高警惕、做好防护。

我们应有自信，从已知的医学信息看，新型冠状病毒感染的肺炎并非不可治愈，也并非不可防御。从春节到现在，全国各地联防联控、群防群治，对遏制疫情扩散和蔓延发挥了重要作用。截至目前，31个省区市已经全部启动重大突发公共卫生事件一级响应，疫情防控正在全面推进，防控力度持续加大。确保防控各项措施落实到位，确保防控工作扎实有力，才能在人口流动量增大的情况下最大程度减少疫情扩散。

我们也应有自觉，面对疫情每个人都要自觉负起责任。隔绝疫情是社会共同责任，每个人的安危都与其他人的安危紧密相关。返程中遇到疫情检测，不妨耐心对待、积极配合。出行者也需要提前掌握职能部门和媒体发布的公众预防指南，克服不必要的恐惧和慌乱。本着守法和负责的原则，个人做好自我防护，就是对他人的负责；个人自觉做防疫情扩散的节点，就是为斩断疫情的传播链条贡献力量。

我们还必须自强，遵循依法和科学的要求，防控疫情的力度再怎么加强也不为过。返程人员增加，特别需要各地区、各部门制定周密的应对预案和防控措施，把形势估计得更严峻一些，把问题想得更复杂一些，把措施定得更超前一些，把决心下得更大一些，把服务做得更暖心细心一些。

疫情防控是一项系统工程，每个环节都要夯实责任、不出差错。相关部门也需要做好保障工作，确保人们安全返程返工。

《 人民日报 》（ 2020年02月04日 05 版）