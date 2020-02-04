社区防控，我们在行动

武汉龙泉街道

红色跑楼团 让群众少跑腿

本报记者 范昊天

“鲍阿姨，东西放您家门口了，记得出来取哈！”最近，家住湖北武汉市东湖高新区龙泉街道腾龙社区的83岁独居老人鲍阿姨，经常听到门外有人喊，一开门，却只见一堆蔬菜，有时候还有鸡蛋。这是龙泉街道新组建的“红色跑楼团”送来的。

“我们社区是一个还建小区，居民主要是老年人，周边配套一般。最近，周边一些小店陆续关门，离我们最近的超市也有将近8公里，给居民生活带来不便。”腾龙社区书记张乐说。

为保障居民基本生活，春节前夕，龙泉街道党工委组织社区志愿者、回乡的流动党员、退伍军人、放假回乡的团员等组建“红色跑楼团”，陆续有30多人加入义务送菜的行列。

在街道办事处的协调下，多家爱心企业和蔬菜经营户为居民捐赠了上万斤蔬菜，看着堆积如山的青菜，张乐犯了难：非常时期，不可能让居民下楼来领。在她的动员下，社区楼栋长、物业管家、保洁员等14人都加入了“红色跑楼团”。

为尽量避免和居民接触，团员们将蔬菜及时打包分装，随同附上口罩、疫情防疫倡议书和社区服务联系卡，挨家挨户送到门口，敲门通知后由居民自行拿进家。为防止有人没收到，还会通过社区微信群再次通知。

跑楼团成员每天定期对小区活动场、电梯间等公共区域进行消毒，还临时担任秩序维护员，劝离走亲访友的居民，对进出小区业主逐个测量体温。

天津：集中隔离 阻断传播链

本报记者 靳 博 龚相娟

1月31日晚，几辆救护车驶出天津动车客车段封控区。此前，天津市新型冠状病毒感染的肺炎防控工作指挥部决定，对天津动车客车段封控区内人员及乘务车间所有居家隔离观察人员，分别转移至西青区、武清区、河东区、河北区的集中隔离点进行隔离。通过更严格的隔离措施，坚决阻止疫情传播，同时改善隔离人员生活条件。转移自1月31日晚启动，2月1日24时全部完成。

天津市卫健委疾病预防控制处处长韩金艳介绍：“不惜代价将风险控制在最小范围。” 据担负接收任务的各区集中隔离点负责人介绍，集中隔离点均依据专家建议，确保每名被转移人员单间隔离、单独使用卫生间，所有接收点的空调和通风系统都必须符合标准。隔离区内杜绝其他人员进入，落实严格消毒等防护措施。

目前，天津全市16区的医学观察隔离点正加紧建设，以备后续密切接触者集中隔离之用。

郑州：暖心热线疏解焦虑

本报记者 马跃峰

“延期开学了，孩子‘宅’在家里过度上网，越来越难管，怎么办？”“孩子看了大量疫情信息，入睡困难，怎么办？”这几天，郑欢欢的热线手机响个不停，80%的电话咨询和疫情有关。

郑欢欢是共青团郑州市委12355青春热线的心理咨询师。疫情暴发以来，郑州、开封等14地市开通12355疫情防控心理咨询，重点疏导青少年的疫情恐慌焦虑，已服务497例。

“咨询人群不限于青少年，中年人、老年人也占相当大比例，能感受到大家的担忧、焦虑。”郑欢欢说，“听到电话那头松了口气、有了笑声，付出再多都值得。”

如何保证居家隔离人员的心理健康？郑州实施“三个一”暖心行动，即“每天一个暖心电话”：安排专人每天打电话询问隔离人员身体、生活情况，及时了解需求，在精神上进行鼓励支持；“定期一次生活慰问”：根据隔离人员需求，由办事处统一采购物资，在做好防护的基础上，将物资配送到家中；“每天一次垃圾回收”：对居家隔离产生的生活垃圾，由专人上门搜集、统一储存、妥善处置。

重庆江北区：指尖划动 群防群控

本报记者 崔 佳 常碧罗

吃过晚饭，家住重庆江北区保利江上明珠小区的居民陈红习惯性地拿起手机看微信。点开小区业主的微信群，跳出的图文信息让她安心不少：“今日无访客进入小区”“今日外出回家业主全部体温筛查，均无异常”“今日小区所有电梯均完成两次消毒工作”……“这是我们小区的‘疫情防控日报’，每天准时发到群里”，她告诉记者，内容有服务窗口动态、园区消毒工作、物业工作人员体温排查等等，都是图片形式，一目了然。“有了这个防控日报，我们踏实了不少。”陈红说。

疫情发生以来，江北区以辖区物业微信群的形式，搭建上下通达的防控信息网络，营造防控氛围，“指尖”防控不留空隙，把“群”防“群”控落到了实处。

“我们建立了主管部门、街镇社区、物业企业、小区业主四级宣传导控链条，形成中心工作微信群1个、管理工作微信群7个。”江北区政府相关负责人介绍，联通了物业企业所掌握或加入的小区业主微信群，涵盖全区11个街镇物业中心、80余个社区物管干部、413个物业项目负责人、业主人群50.3万人左右，打通疫情防控宣传“最后一公里”。

江北区还有专门的管理人员定时“巡群”搜集疫情情况，并配合社区进一步落实居家隔离的管控责任人员名单，成功营造起全民参与、联防联控的社会氛围。

《 人民日报 》（ 2020年02月04日 04 版）