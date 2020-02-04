践行初心使命，汇聚强军兴军磅礴力量

这是一次初心使命的锤炼。

这是一次思想政治的洗礼。

这是一次强军伟力的凝聚。

从2019年6月开始，根据党中央和中央军委部署安排，军队“不忘初心、牢记使命”主题教育分两批压茬进行。习近平主席对军队开展主题教育高度重视，亲自批准成立军委主题教育领导小组和指导组，亲自审定军队主题教育意见、工作方案和专题报告，在出席军委重要会议、视察部队时作出一系列重要指示，立起了根本遵循。

中央军委把主题教育作为重大政治任务紧抓不放，坚持高标准严要求，紧扣主题主线精心筹划组织，召开军队主题教育工作会议和总结大会，实施坚强有力领导。军委班子成员带头参加学习教育，深入部队调研指导，军委召开“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会，严肃开展批评和自我批评，作出有力示范。军委主题教育领导小组定期分析形势、研究部署重点工作，派出指导组开展督导。

军队各级以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出牢固确立习近平强军思想在国防和军队建设中的指导地位，突出聚力推进备战打仗，突出全面从严治党、全面从严治军，一体推进四项重点举措，在真学实做、真查实摆、真抓实改上狠下功夫，抓出了军队特色、抓出了声势影响、抓出了实际成效。

扭住根本任务铸忠诚守初心

“共产党人的初心，不仅来自于对人民的朴素感情、对真理的执着追求，更建立在马克思主义的科学理论之上。”“理论创新每前进一步，理论武装就要跟进一步”……主题教育中，军队各级认识不断提升、思想更加统一。

始终坚持思想建党、理论强党，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想，采取丰富多样形式，让官兵走近理论，用理论武装官兵，信仰之基更加牢固，精神之钙更加充足。

坚持读原著、学原文、悟原理。严格落实集中学习研讨时间，认真学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平强军思想学习纲要》等必读篇目，跟进学习习主席最新重要讲话和指示批示精神，推动学习往深里走、往实里走。学习过程中，大家把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，做到学思用贯通、知信行统一。

红色传统、红色基因回归弘扬。统筹推进“传承红色基因、担当强军重任”主题教育，深化学习党史、新中国史、军史，读红色书籍、看经典影片、诵革命家书、学英模典型，编发大课教案、学习辅导和形势教育材料，集中展映《回望延安》《支部建在连上》等影片，依托驻地红色资源组织参观见学，增强学习教育的吸引力和感召力。

党的一大会址、闽西古田、江西于都……在一个个记录我党我军光辉足迹的地方，一批批官兵忆传统、悟初心。数万名团级以上领导干部结合正在做的工作深入调查研究，运用调研成果为官兵上党课作辅导，研机析理，廓清迷雾，推动党的创新理论落地生根。

从碧波海疆到万里边陲，大江南北的座座军营，广大党员信仰信念更加坚定，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻军委主席负责制。

贯穿问题导向抓整改求实效

坚持奔着问题去、盯着问题改，做到问题不解决不松劲、解决不彻底不放手、官兵不认可不罢休。

军队各级按照习主席“四个对照”“四个找一找”要求，发扬自我革命精神检视反思，把解决问题作为评估主题教育成效的重要标准，深查细照、深纠彻改，部队经历一次严格的政治体检，广大党员受到一次严肃的党内政治生活锻炼。

坚持刀刃向内，把“查”字贯穿始终——采取多种形式，广泛听取意见，把问题查准找实。团级以上单位党委班子围绕“五个检视”“四个讲清”召开专题民主生活会，基层党组织以初心和使命为主题召开专题组织生活会，党员对照党章党规找差距，逐条逐项自查剖析。

突出效果导向，把“改”字贯穿始终——军级以上单位开展6个方面专项整治，师旅团级单位开展4个方面专项整治，一些突出问题得到有力整改。重点行业领域整治持续重拳出击，在破坚冰、揭盖子上狠下气力，在破除“潜规则”、斩断“利益链”上取得实质性进展。

注重服务官兵，把“实”字贯穿始终——中央军委印发《关于解决“五多”问题为基层减负的若干规定》，各级采取有效措施解决住房保障、子女入学、家属就业和伤病残移交等老大难问题。官兵反映，为基层减负动了真格，减负年减出了新气象。

以好的作风严督实导。严格控制发文，不搞扎堆调研，不搞考背记，不随意要求部队填报材料，力戒虚功、务求实效。各级督导指导组跟进搞好督导，及时发现解决苗头性、倾向性、潜在性问题，狠抓整改落实到位，推动主题教育部署要求落地见效。

聚焦备战打仗担使命谋打赢

庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵，一个个阅兵方阵威武雄壮，展示了新时代中国军队的崭新风貌。

实战化军事训练现场，一轮轮对抗突击如火如荼，锤炼了新时代中国军人的过硬本领。

能打仗、打胜仗是军队使命职责之所在，践行初心使命，最终要落到强军打赢上。军队各级始终聚焦备战打仗主责主业开展主题教育，紧紧扭住担使命谋打赢这个重心，引导官兵强化当兵打仗、带兵打仗、练兵打仗思想，把教育焕发出来的政治热情转化为研战谋战练战的实际行动。

党委工作重心持续归正。大抓议战议训、练将练官，举办高级领导干部专题集训班，组织高科技知识系列讲座，领导干部聚神聚力备战打仗，以强烈的使命忧患加紧提高战略谋划能力、真打实备能力、改革创新能力、科学管理能力、狠抓落实能力。

和平积弊深入破除。下大力纠治“二八现象”，加强演习演训复盘检讨，针对短板弱项集智研究对策举措。着力纯正训风演风考风，常态开展军事训练监察，严查训练领域不正之风。各级敢打必胜的信心决心更加坚定，战斗力这个唯一的根本的标准立得更加牢固，练兵备战工作越抓越紧，真打实备氛围越来越浓。

坚持把主题教育同中心工作落实结合起来，破解规划落实攻坚的堵点难点，蹄疾步稳推进改革落地，有力推动军队建设、改革和军事斗争准备。广大党员把初心使命融入工作实践，奋斗精神、担当干劲进一步鼓舞提振，在练兵备战、任务一线勇当先锋、敢打头阵。

不忘初心永向前，鼓劲扬帆再出发。军队各级以这次主题教育为新的起点，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题常抓不懈，始终做到初心如磐、使命在肩，奋力开创强军事业新局面。

（新华社北京2月3日电 新华社记者梅世雄、梅常伟）

《 人民日报 》（ 2020年02月04日 04 版）