白大褂上，党徽更耀眼

“我是党员，我不上谁上”“我们党员就应该在一线”……在湖南医疗队驰援黄冈防控疫情一线，总能听到这些朴素而充满力量的话语。

1月31日凌晨2时许，大别山区域医疗中心五楼西区， 驰援湖北黄冈的湖南医疗队株洲救援队队长刘毅脱下穿了8个小时的防护服，背后湿透，额头被帽子、护目镜长时间压着破了皮，并渗出了血。

1月25日大年初一深夜10时55分，首批湖南援鄂医疗队137人抵达黄冈，下车时，其中的56名党员医护人员白大褂上别着的党徽在灯光下格外耀眼。

“放心，我是去株洲市的定点医院参加培训，不是去湖北，只是培训时间会比较长……”这是株洲市中心医院朱娟玲在出征前与儿子的对话。到达黄冈的当晚，儿子才从报道中得知母亲支援黄冈的消息。几天来，作为湖南株洲队护理组组长、临时党支部的宣传委员，朱娟玲带头剪掉了长发，练习如何快速穿戴好防护服，每天负责护理任务分工安排，并且将最难、最重、最危险的患者交给自己护理。“我也是学医的，我更多的是对母亲的敬佩和崇拜。”朱娟玲的儿子说。

“一切准备就绪，马上可以转运患者过来。”1月29日晚上11时25分，在大别山区域医疗中心，已连续工作了15个小时的湖南医疗队队员、湖南省直中医院感染科副主任医师吴志红正在准备接诊下一批病人。几天来，吴志红一直奔忙于黄冈惠民医院、南湖隔离点、大别山区域医疗中心之间，“我有10多年的感染科工作经历，作为一个有30多年党龄的党员，无所畏惧是使命使然。”吴志红说。

1月30日深夜11时50分，王嘉铭才吃晚饭，从下午1点走进黄冈南湖隔离点，他和同事已近10个小时不吃不喝。输液、换药、雾化、送饭……每天像个陀螺转个不停。“在疫情面前，我们要拿出90后党员的担当来。”今年28岁的王嘉铭是株洲市中心医院的护士，已经有7年党龄。得知湖南要组织医疗队支援湖北时，正在值班的他第一个报了名。“无论多苦多累，我都会坚持到疫情阻击战的最后一刻。”他坚定地说。

《 人民日报 》（ 2020年02月04日 02 版）