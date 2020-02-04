国家卫健委发布会——
加强心理疏导 调整自身情绪
人民网北京2月3日电 （记者邱超奕）截至2月2日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例17205例，现有重症病例2296例，累计死亡病例361例，累计治愈出院病例475例，共有疑似病例21558例。2月3日，国家卫健委召开新闻发布会，就疫情防控工作中的社会心理服务进行解读。
国家卫健委疾控局副局长王斌介绍，“我们组织专家编写了疫情紧急心理危机干预指导原则，制作了公众心理自助与疏导指南。在疫情防控的特殊时期，保持理性客观的心态非常重要。大家一方面要相信强有力的防控措施有成效，另一方面还要相信自己，乐观自信的内心也是一种免疫力。”北京回龙观医院院长杨甫德认为，人们在疫情下产生焦虑、担心等情绪，属于正常反应，应当让自己接纳这些情绪并适度宣泄。
如何尽快调整好生活方式？中科院心理研究所副所长陈雪峰提出“五个一”的建议：制定一个计划、钻研一件事请、找到一种支持、进行一项锻炼、思考一些体验。
当下，医护人员、公安干警等一线工作人员，身心压力都较大，杨甫德建议这些人群做好身心调整。
《 人民日报 》（ 2020年02月04日 02 版）
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