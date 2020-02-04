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目的地，湖北！（记录中国）

2020年02月04日08:29 来源：人民网－人民日报

1月28日，青海省援鄂抗疫医疗队队员登机。青海省首批派出的135名医护人员来自青海省人民医院、青海大学附属医院、西宁市第一人民医院等16家医疗机构的呼吸科、感染科、重症医学科等多个科室。
　　新华社记者 张 龙摄

2月2日，山西白求恩医院护士卫晶（右）与前来送行的家人合影留念。当日，山西第二批医疗队119名医护人员在太原武宿机场集结，这些医疗人员来自山西太原、长治等地的6所三级甲等综合医院。
　　本报记者 付明丽摄

连日来，全国各地的医疗队驰援湖北，投入新型冠状病毒感染肺炎疫情防治。截至2日20时，已有来自国家卫健委、国家中医药管理局、中国中医科学院及29个省（区、市）和军队的68支医疗队、8310余名医疗队员来到湖北。各方选派的都是呼吸科、感染科、重症医学科的专家和优秀的护理团队。

医疗队主要安排在武汉，共有57支医疗队，6775名医疗队员安排在武汉市的27家定点医院，包括2日中午交付的武汉火神山医院。另外，有11支医疗队，1535名医疗队员安排在黄冈、鄂州、孝感、咸宁、荆门、荆州、襄阳、仙桃、天门和潜江等10个市。

《 人民日报 》（ 2020年02月04日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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