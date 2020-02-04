组织部门要在打赢疫情防控阻击战中积极主动履职、有效发挥作用

人民网北京2月3日电 （记者姜洁）中央组织部2月3日在京召开电视电话会议，对组织部门坚决贯彻落实习近平总书记关于打赢疫情防控阻击战重要指示精神和党中央决策部署，积极主动履职、有效发挥作用作出具体安排。

中共中央政治局委员、中组部部长陈希出席会议并讲话，强调要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动各级领导班子、领导干部按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的要求，危难时刻挺身而出、英勇奋斗，把疫情防控斗争的各项部署落细落实落到位。主要负责同志要切实履行第一责任人的职责，靠前指挥，全面深入具体地了解掌握疫情防控真实情况，亲自部署、亲自协调、亲自抓落实。

陈希强调，要把党的强大政治优势、组织优势和密切联系群众优势转化为疫情防控工作优势，推动乡镇街道、村社区党组织落实属地责任，推动机关企事业单位党组织守土尽责，推动医疗卫生战线党组织更加坚定勇敢地站在抗击疫情最前线，组织动员广大党员践行初心使命、强化责任担当，做到哪里有疫情、有群众，哪里就有党组织坚强有力的领导，哪里就有党员的先锋模范作用。

陈希强调，形式主义、官僚主义是打赢疫情防控阻击战的大敌，要坚决防止高高在上，浮在表面，空喊口号；坚决防止以会议落实会议，以文件落实文件，简单把工作往下推，不解决实际问题；坚决防止盲目乐观、推诿扯皮、管理混乱，贻误防控时机，切实把习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署落到实处。

《 人民日报 》（ 2020年02月04日 02 版）