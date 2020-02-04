北京地铁将对未戴口罩乘客进行劝离

鉴于北京疫情由输入期转入扩散期，2月3日，北京地铁公司宣布，为进一步确保乘客的出行安全，营造安全的乘车环境，请乘客做好自身防护，佩戴口罩乘坐地铁，对未戴口罩乘客北京地铁将进行劝离。

据介绍，北京地铁公司对照国家卫生健康委员会《公共交通工具消毒操作技术指南》在车站、车厢常态化消毒的基础上，做好全线网进站测温工作，遇体温异常乘客将进行隔离并拨打120或999送医。同时，强化车站车厢消毒工作，列车上线运营前及回库后对车厢进行消毒；车站出入口、手扶梯、公共卫生间等公共区域和设备设施进行消毒，每日五次。安检设备、自助售票设备、闸机的消毒，每小时消毒一次。做好车站通风工作，车站公共区域和隧道区间，每天保持22小时通风；地铁列车上线运行期间，车厢按最大通风量进行通风换气，保持空气畅通。关注员工自身防护。在员工上岗前进行测试体温，并为一线员工配备专用防护口罩、防护手套上岗，做好上岗员工的自身防护。

京港地铁公司相关负责人也表示，为确保乘客的出行安全，营造安全的乘车环境，京港地铁自疫情防控以来，一直采取乘客乘坐地铁出行须佩戴口罩的措施，对未戴口罩乘客进行劝说，劝说无效则对其劝离。

另据北京轨道运营公司介绍，燕房线、大兴机场线两条线路已全线开展测温工作，12座车站全部实现红外测温，提升测温工作效率。同时车站设置隔离区，如遇体温异常乘客将及时引导乘客进行隔离，拨打120或999就医。

（记者 刘洋）