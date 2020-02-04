北京报告41起聚集性病例

昨日，北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会举行。北京市卫生健康委、市疾控中心以及朝阳区、海淀区、西城区相关负责人回应热点问题。市政府副秘书长陈蓓表示，对于到京前14日内无湖北地区接触史的人员，在确保自身体温正常且与其有同居史的人员健康前提下，不需要进行14天的监督式医学观察，每天测温正常后，可以进行正常工作。

在发布会上，陈蓓对于受市民关注的如何复岗工作的问题回应称，按照北京市的相关规定，返京人员复岗工作情况分为两类——一是在14日内离开湖北地区或与湖北人员存在亲密接触史的到京人员。这类人员到京后，应在社区的指导下进行监督性医学观察14天。在此期间，暂时不能到岗工作，也可以通过互联网方式进行工作。在观察期结束后，相关人员可以正常复岗工作。

二是到京前14日内，来自于非湖北地区，也没有湖北地区人员接触史的到京人员， 在确保自己体温监测正常以及家人、共同居住人员健康的前提下，不需要进行14天的监督性医学观察。陈蓓强调，这类人员在每日自行早晚测温正常的情况下，可以上班工作。到岗工作后，也要加强自身防护，工作单位也需要提供通风良好、有健康保障的工作条件,“做好生产和防疫两不误”。同时，陈蓓表示，返京人员工作应尽可能地采取远程办公的方式进行防控。如果没有条件远程上班，应该尽可能弹性上下班，使得人员密度降下来，更好地阻断疫情传播。用人单位应该拿出细化的方案，尽可能减少集中办公的情况。企业在了解工作单位环境的同时，也需要了解员工集体宿舍和居住情况。

发布

本市累计确诊病例达到212例

截至2月2日24时，本市累计确诊病例突破200例，达到212例。确诊病例年龄跨度比较大，从9个月跨越到89岁。在昨天下午举行的北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市卫生健康委新闻发言人高小俊介绍了本市新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况。

2月2日12时至24时，本市新增24例新型冠状病毒感染的肺炎病例，11例有湖北及其他省份接触史，12例为确诊病例的密切接触者，其中4例既有湖北及其他省份接触史又是确诊病例的密切接触者。4例否认湖北接触史，1例尚未完成流行病学调查。均已送至定点医疗机构进行救治。

截至2月2日24时，本市累计确诊病例212例（核减3例）。经核实，本市确诊病例中，东城区2例、西城区26例、朝阳区31例、海淀区42例、丰台区17例、石景山区5例、门头沟区3例、房山区4例、通州区13例、顺义区5例、昌平区13例、大兴区28例、怀柔区3例、延庆区1例，外地来京人员19例。平谷区、密云区尚未有病例。

212例确诊病例中，男性报告103例，占48.6%，女性报告109例，占51.4%，男女性别比为1:1.1；年龄范围为9个月至89岁，其中5岁及以下8例，35岁至74岁135例，占63.7%。截至2月2日24时，死亡1例，出院12例，199例在定点医院进行隔离治疗，其中危重型11例。

报告41起聚集性病例 涉及人员120余人

疾控中心副主任贺雄表示，所谓聚集性病例是指14天内在小范围（如一个家庭、一个工地、一个单位等）发现2例及以上的病例，且存在因密切接触导致的人际传播的可能性，或因共同暴露而感染的可能性。

目前，全市共报告41起聚集性病例，涉及人员120余人，超过确诊人数的一半。发生聚集性病例的主要原因是，家庭人员或者同事有湖北人员接触史。如某人从湖北回来后，没有进行自我隔离，导致周围出现聚集性病例。

复兴医院出现9例确诊病例 其中5名医护人员感染

北京市西城区副区长缪剑虹通报，复兴医院心内科出现9例新型冠状病毒确诊病例，其中医护人员5例，患者4例。针对复兴医院出现9例新型冠状病毒确诊病例，北京市卫生健康委新闻发言人高小俊回应称，北京要求辖区所有医院根据国家卫生健康委相关指南进行管理，认真做好医护人员的防护和培训，市民应减少去医院探望病人的时间，离开医院的时候，要用有消毒作用的洗手液进行消毒，避免感染。

防控

做好防护 接收快递及外卖是安全的

不少市民关心现阶段接收快递、外卖的安全问题。疾控中心副主任贺雄介绍，快递、外卖流动性非常高，北京疾控系统为这个群体拟定了一份快递外卖群体的健康指南。

作为用工单位，快递、外卖企业需要为员工提供必备的防护，如消毒剂、手套等用品，做好健康监测，建立台账。同时疾控部门建议用工单位为员工提供健康教育的机会，提醒员工进行休息。贺雄介绍，市民在接收到快递、外卖后最好将包装丢掉，再拿到屋子内。

朝阳区已排查与湖北有接触史人员18821人

朝阳区委副书记王旭表示，朝阳区开展敲门行动。截至2月2日24时，全区入户走访155万户，走访人数3878534人，基本实现全知晓。通过大数据检测强化对到京前14日内离开湖北地区或有过湖北地区人员接触史的返（回）京人员的排查和动态监督力度。

截至2月2日24点，朝阳区共排查此类人员18821人。同时，针对所有在朝阳区上社保的湖北籍员工及流管办管理的湖北籍外来人口共计11.3万人发出提醒短信，提醒关注健康状况，按要求做好居家观察并及时向社区、村反馈。

此外，开通健康咨询热线87789709，做好民众情绪疏解引导工作，针对居民关心的热点问题，梳理明确8大类、44项咨询内容，明确回复口径，协调心理专家提供针对服务，截至2月2日累计接到咨询587件。

海淀区红外测温系统投入地铁站、医院测温

海淀区副区长张若冰通报，目前北京正积极推动新技术新产品研发应用，为疫情防控提供坚实科技支撑。比如，百度公司完成基于AI图像识别技术和红外热成像技术的多人体温快速检测方案，实现快速初步筛查、高温人群准确测温+精准定位、检测人群和高温人群实时统计等功能，已首先在清河火车站完成部署。此外，为抢抓疫情防控关键期，紧急调配高普乐在线式红外测温系统现有设备，已先行应用于地铁五路居站、海淀医院等地，两日筛查1500人左右，检测率100%。

另外，全球健康药物研发中心会同清华大学启动针对新型冠状病毒的药物研发，已经配合中国医学科学院病原生物学研究所，寻找能够对病毒起作用的安全药物。

本组文/本报记者 解丽 刘洋