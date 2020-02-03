特斯联智慧社区助力防控疫情

社区防控是疫情防控的基础环节、重中之重。近日，特斯联在上海AIoT智慧社区解决方案试点，已通过AI、大数据手段实现疫情防控工作效率提升，进一步支持一线防控筛查、隔离管理工作。

据了解，特斯联就配合街道紧急启动智慧社区疫情防控服务专项措施，通过进一步投入研发力量，训练全新AI模型，积极协助街道、社区做好筛查、登记和管理服务，引导疫情重点区域返沪人员主动申报，严格防范输入性疫情，提前做好节后大客流返沪的工作预案。

据特斯联方介绍，通过出行记录和人脸识别的大数据分析，智慧社区对按照要求进行居家医学观察家庭访客、社区内出行轨迹等有效信息进行智能分析，作为重要数据依据留存。一旦该户居民在居家观察期间出现发热或疫情相关病症，平台会第一时间推送信息到责任街道干部，并在街道干部核实管理后，通过信息推送相关密切接触人员进行告知。

此外，为方便居民上报疫情和咨询求助，居民可通过智慧社区系统中“事件上报”功能，通过移动端第一时间将发现的疫情相关问题、图文信息上传至智慧社区平台，平台根据关键词对疫情问题进行智能分流处理，方便社区工作人员即时通知相关部门进行及时处治，或解答咨询提供相关服务。

同时，居民还可对社区疫情防控工作进行监督，发现消毒不到位、外来未登记人员等问题均可一键上报，物业和社区将同步收到预警信息，最大限度提高防护效率。（欧阳易佳）