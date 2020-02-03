国家卫健委:截止至2月2日24时累计确诊病例17205例 治愈出院病例475例
人民网北京2月3日电 （许晓华）3日，国家卫生健康委就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中的社会心理服务情况举行发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立首先通报了疫情情况。
2月2日0—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2829例，其中湖北省2103例，新增重症病例186例，其中湖北省139例；新增死亡病例57例，其中湖北省56例，重庆市1例；新增治愈出院病例147例，其中湖北省80例；新增疑似病例5173例，其中湖北省3260例。
截至2月2日24时，国家卫生健康委收到各省（区、市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例17205例，现有重症病例2296例，累计死亡病例361例，累计治愈出院病例475例，共有疑似病例21558例。目前累计追踪到密切接触者189583人，当日解除医学观察10055人，共有152700人正在接受医学观察。累计收到港澳台地区通报确诊病例33例，其中香港特别行政区15例，澳门特别行政区8例，台湾地区10例。
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