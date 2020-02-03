北京大兴推智能化平台助疫情防控 

大兴区清源街道、高米店街道、魏善庄镇和亦庄镇，日前分别推出线上H5、微信小程序等智能化平台，登记返京人员信息，将数据送上“云端”，方便后期统计及人员追踪，助力打赢疫情防控阻击战。

这些镇街推出的智能化平台，都通过手机扫码进入，返京人员“足不出户”即可填写完成姓名、联系方式、返京日期及地点、乘坐的交通工具、是否到过湖北、是否有相关症状等详细的个人信息，这样不仅能减少人员接触，还能有效提升疫情的防控效果。

“科技助力，让一线人员的工作轻松了不少。”清源街道办事处主任陈子兵介绍，该街道“健康打卡”平台首日就有上千人登录，返京人员自行填报体温，如果高于37.3℃，平台将弹出社区居委会和卫生服务站的电话，方便居民上报情况。“这个打卡的方式很暖心。”清源189号院的魏先生刚返回社区，填完之后不忘收藏在手机备忘，“这次的病毒潜伏期比较长，感染症状又跟感冒相似，容易让人精神紧张。通过健康打卡，自己放心，社区安心，对邻里也是一种负责。”（记者 陈强 通讯员 王燕 陈青凤）