北京市多部门出台疫情期间便民举措 

今日起多项交管业务调整

本报记者 安然

市交管局昨天发布消息， 2月3日起，北京公安交管部门对全市车管业务进行调整，改进服务方式，调整办理时间，大力推行网上办、自助办、延期办。车管窗口正常办公，但驾驶证换证、机动车检验的期限延长，驾驶人考试和教育也延期办理，机动车临时号牌的有效期限也有所调整。对于不配合防疫工作的，交管部门将禁止这些人进入相关办公场所。

具体调整措施如下：

一、统一调整全市车管窗口办公时间

2月3日（星期一）起，全市车管窗口正常对外办公，同时做好窗口单位消毒防控工作，坚决防止疫情在窗口单位传播扩散。

窗口办公时间统一调整为：

●周一至周五，早8:30至17:00

●周六、日，暂停对外办公

具体办公地点及业务种类，可通过北京交管部门官网（jtgl.beijing.gov.cn）或“交管12123”APP查询。

二、积极推行车管业务“网上办”

办理补换领机动车号牌、行驶证、免检标志及驾驶证换证、补证、延期等车管业务，建议通过“交管12123”APP或互联网交通安全综合服务平台（bj.122.gov.cn/），直接在网上办理。

三、驾驶证换证、机动车检验等期限延长

●对在疫情防控期间不能按期办理驾驶证审验换证、机动车检验等业务的，可以延期到疫情结束以后办理。在此期间，群众确有驾车出行等生产生活需求，或者有疫情防控人员、物资运输等应急保障需求的，对驾驶证逾期未换证、未审验、机动车逾期未检验等情形，公安交管部门将不予处罚。

●对因逾期未换证、逾期未体检、逾期未检验等原因，导致驾驶证或机动车可能被注销的，公安交管部门将延长注销期限，切实保障群众合法权益。

●疫情防控期间，已在互联网预选了号牌号码但未及时办理机动车登记的，预选号码延长有效期，疫情结束后可以继续办理登记。

●学习驾驶证明有效期到期的，统一延长有效期限，群众可选择在疫情结束后继续学习驾驶，保障学车考证权益。

四、驾驶人考试、两个教育可延期办理

●暂停驾驶人初学、增驾、注销恢复、国外证换证、军警换证及满分考试等全部考试工作，将满分驾驶人现场教育学习调整为驾驶人自学。

●暂停驾驶人审验现场教育，一律调整为网上自学。

自学方式：登录北京市公安局公安交通管理局官网（jtgl.beijing.gov.cn）——“网上审验教育”模块。

●对已通过互联网预约驾驶人考试（含科目一、科目二、科目三及科目三安全文明常识考试）的，将统一取消考试预约，不计入考生考试次数，再次预约不重复缴纳考试费用，不影响今后考试预约顺序。

●考试场、教育场所恢复对外办公以及互联网平台相关预约功能恢复时间，将根据本市疫情防控工作有关部署要求，确定后及时向社会公告。

五、调整机动车临时号牌有效期限

●辖区内临时号牌有效期为15天（本市内道路行驶）

●辖区外临时号牌有效期为30天（跨省市道路行驶）

市交管局提示说，窗口单位是人员密集场所，建议市民在疫情防控期间减少到现场办理业务，降低交叉感染风险。如确需现场办理的，应加强个人防护，主动配合体温检测并佩戴口罩等必要的防护用具，对不配合开展防疫工作的，将暂不允许进入办公场所。

对小客车指标延期使用相关政策，市民请登录北京市小客车指标调控管理信息系统查询。如有车管业务方面的问题，市民可拨打车管所咨询电话12122、12123咨询。

医保业务延期办

慢病患者开药量可放宽至三个月

本报讯（记者 贾晓宏 刘欢）昨天，国家医疗保障局、北京市医疗保障局均出台措施，疫情防控期间，医疗保险缴费、办理等业务可延期办理，延期办理期间不影响基本医疗保险和生育保险待遇和权益。同时，国家医保局表示，高血压、糖尿病等慢性病患者，经诊治医院医生评估后，支持将处方用药量放宽至3个月。

市医保局表示，将加强与人力社保部门协同配合，通过网上受理等方式，从源头上减少人员流量、降低交叉感染风险。目前参保单位或个人可通过“北京市社会保险网上服务平台”、“北京人社”微信公众号或各区医保（社保）经办机构提供的电子邮箱、传真等方式申报办理业务。

本市暂定将1月、2月应缴医疗保险费缴费期延长至3月底，并根据疫情情况调整时限要求，延长期间医疗保险和生育保险待遇正常享受。疫情防控期间，用人单位无法按时办理职工参保登记、缴费、在职转退休等业务的，灵活就业人员和城乡居民人员未能及时办理参保缴费的，可以在疫情解除后三个月内补办完成。疫情期间逾期缴纳的医疗保险费，不收取滞纳金，已发生的医疗费用予以补支，同时不影响个人权益记录。

疫情防控期间，参保人员（包括灵活就业人员）因工作单位变动等原因，造成医疗保险中断缴费的，在疫情解除后三个月内，根据本市相关规定补缴疫情防控期间的医疗保险费，补缴期间发生的医疗费用予以补支，且视为连续缴费。疫情防控期间内到达退休年龄需办理医疗保险在职转退休手续的人员，可延长至疫情解除后三个月内办理，符合条件的自按月领取基本养老金或退休费的当月起，享受退休人员的基本医疗保险待遇，未按退休人员标准享受的基本医疗保险报销比例给予补足。

本市尾号限行

延迟一周恢复

本报讯（记者 孙宏阳）本市尾号限行措施将延迟恢复，2月9日（正月十六，星期日）前继续按照节假日模式进行道路交通管理。

昨天，北京市交通委发布通告，鉴于本市采取了学校延期开学、企业灵活安排工作等措施，预判近期城市路网不会出现严重拥堵。同时，为了方便因春节假期延长而推迟返京的自驾车市民顺利回城，经市政府同意，自2020年2月3日至2月9日（正月十六，星期日），继续按照节假日模式进行道路交通管理，延迟恢复机动车工作日高峰时段区域限行交通管理措施（即尾号限行措施）。

市自来水集团

暂停入户查表

本报讯（记者 王天淇）记者从北京市自来水集团了解到，为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情预防控制工作，按照市委市政府相关工作部署，市自来水集团调整了疫情防控期间查表、送单等业务的服务方式，暂停入户查表、送单和非紧急情况下的入户换表工作。

记者从市城管委了解到，疫情防控期间，供电、供气、供热等公共事业单位要保持正常作业，不得擅自停业歇业。既要防控疫情，也不能影响城市正常运行服务保障。北京市自来水集团相关负责人表示，疫情防控期间，自来水集团无停水计划，将全力保障市民用水。与此同时，暂停入户查表、送单和非紧急情况下的入户换表工作。北京自来水集团供水营销员会通过手机或微信主动与用户联系，协助完成水表示数或表盘照片报送。此外，用户也可拨打集团客户服务热线96116进行自报数。

用户还可以通过自来水集团官方微信公众号、微信或支付宝生活缴费及网上银行等渠道在线缴纳水费。

市自来水集团提示，如用户确需进入营业厅，需佩戴口罩并配合体温检测。疫情防控期间，自来水集团将安排专人对所有对外服务场所进行严格消毒。遇特殊情况或其他需求，请拨打自来水集团24小时客户服务热线96116询问，自来水集团将尽力解决。