发改委：进鄂运输医疗物资车辆不停车不检查不收费

人民网北京2月3日电 今日，在国新办新闻发布会上，国家发改委副主任连维良表示，为了保障各类支援湖北的物资顺利进入，并有效减少交叉感染风险，交通运输部门利用5个既有的物流园区，建立进鄂应急物资道路运输中转服务站，实现运输车辆快卸快返。加强省内运输绿色通道建设，提高衔接效率，加快物资分拨，打通末端梗阻。对运输医疗物资、生活必需品，优先保障运力，对相关车辆“不停车、不检查、不收费”，优先通行。

连维良在会上介绍说，下一步，各部门和各地方将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，采取更为有效的措施保障好各类生活必需品的供应。

首先是进一步增加供给。比如，协调山东、江苏、安徽、湖南、广西等蔬菜产地，加强与湖北供需对接，增加新鲜疏菜供应；协调中粮集团、中储粮集团、中盐集团等增加米面油肉盐的供应；协调重点速冻食品生产企业加大供应力度；安排一定数量的中央储备冻猪肉，以备随时投放。

二是在严格落实防控措施的前提下，有序复工复产。推动保障疫情防控、能源供应、交通物流、城市运行、医用物资和生活必需品，及其他涉及国计民生的企业复工复产，推动重大项目、重大工程和具备条件的行业企业尽快复工复产。

三是畅通运输物流通道。为了保障各类支援湖北的物资顺利进入，并有效减少交叉感染风险，交通运输部门利用5个既有的物流园区，建立进鄂应急物资道路运输中转服务站，实现运输车辆快卸快返。加强省内运输绿色通道建设，提高衔接效率，加快物资分拨，打通末端梗阻。对运输医疗物资、生活必需品，优先保障运力，对相关车辆“不停车、不检查、不收费”，优先通行。

四是加大要素保障。帮助协调解决复工复产企业在用工、能源供应、融资、产业链配套等方面的难题。加强对湖北省煤电油气运调度，帮助协调解决资源和调运问题，确保安全稳定供应。

五是加强监测调度。每天早晚两次摸底各地生活物资供应情况，加强对湖北等重点地区蔬菜、食品等日常消费的市场监测，随时协调解决影响供应的问题。

六是加大储备力度。做好北方大城市冬春蔬菜储备投放工作。落实和完善政府临时储备制度，宁可备而不用，宁可多备少用，最大限度把各类生活必需品保障好。

连维良指出，生活物资保障关系到人民群众的基本生活，对有力有序防控疫情具有重要意义。国家发展改革委、商务部牵头的生活物资保障组，将会同各相关部门和各地方，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，扎实做好生活物资保障的各项工作，坚决打赢疫情防控阻击战。