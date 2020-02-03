国家发改委负责人答记者问回应如何促进生活必需品的保障

人民网北京2月3日电 今日，在国新办新闻发布会上，国家发改委副主任连维良答记者问时指出，从供应来看，全国绝大多数生活物资，特别是食品供应是有保障的。从生活必需品供应来看，特别是食品的供应是充足的。

针对记者在国新办新闻发布会上关切，目前，全国各地的粮油蔬菜等生活物资的供应情况如何？物价情况怎么样？随着春节假期的结束，大中城市的肉蛋奶等生活必需品的需求也在不断增加，而中小企业又面临着开工不足的问题。请问，如何促进生活必需品的保障？

连维良回应说，生活物资供应保障如何，价格是最重要的标志。他给大家介绍了一组昨天的监测数据：2月2日，全国36个大中城市超市和集贸市场平均零售价格，猪肉、牛肉、羊肉、鸡蛋比前期的高点，分别下跌0.3%、0.6%、0.8%和1.3%，15种蔬菜平均价格下跌6.2%。当然，也有一些产品的价格，比如鸡肉的价格有所上涨，但是波动幅度总体不大。湖北省，以武汉市为例，在刚实施交通管制措施时，部分生活必需品的价格一度明显上涨，现在也已经趋于回落，超市和集贸市场销售的猪肉价格，比前期的高点下跌0.7%，15种蔬菜平均价格下降3.8%，牛肉、羊肉、鸡肉、鸡蛋的价格持平。

连维良表示，从供应来看，全国绝大多数生活物资，特别是食品供应是有保障的。我国的粮食总产量连续五年稳定在1.3万亿斤以上，库存充裕，各类企业的稻谷、小麦库存超过国内一年的消费量。牛羊禽蛋产量也不同程度增长，猪肉的生产也在稳步恢复。前几天大家特别关心蔬菜的供应问题，这方面也是有充足保障的，冬春蔬菜在田面积8400多万亩，同比增长2%，产量预计也增长2%以上。局部地区存在的短时间供应紧张的问题，主要还是在严格落实疫情防控措施的过程中，给物流增加了一定困难，有些地方存在蔬菜到达终端市场不及时的情况，这些问题我们正在有针对性地加以解决。

连维良还指出，从生活必需品供应来看，特别是食品的供应是充足的。大家都知道，我国食品加工能力是很大的，常态下的产能利用率是偏低的，只要在严格落实疫情防控措施的同时，把复工复产和物流配送组织好，食品等生活物资供应不会有问题。

针对下一步复工复产，还有春节假期之后生活需求增加的情况，连维良指出，在保障方面重点是做好四个方面的工作：增供应、稳价格、优秩序、保重点。

增供应，就是要超过常态化的需求来组织供应，宁可增加库存，宁可备而不用或者备而少用，也要坚决防止出现短缺。在严格落实疫情防控措施的前提下，重点抓好增加货源、用工组织、复工复产和畅通物流的工作。比如，我们在湖北省周边6个省份协调蔬菜资源，现有蔬菜库存近6万吨，可持续向武汉市场每天供应约8千吨；在上海港周边安排了1万吨的中央冻猪肉储备，随时准备向武汉市场定向投放。

稳价格，就是每天监测各类生活物资的价格，只要发现某种生活物资价格出现明显波动，立即分析原因，及时采取有针对性的措施，特别是启动保供预案。

优秩序，就是要加强市场监管，依法查处捏造散布涨价信息、哄抬物价、串通涨价等价格违法行为。特别是加强产品质量监管，对售卖假冒伪劣商品的，依法采取更加严厉的惩罚措施。

保重点，就是要重点保障武汉市、湖北省以及疫情防控任务重的其他地区。