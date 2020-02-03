坚持科学防控 紧紧依靠市民群众形成社区防控合力

大年初九，京城迎来鼠年初雪。市委书记蔡奇以“四不两直”方式冒雪到社区、超市等地，检查新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作和市场供应。他强调，要坚持科学防控，发挥接诉即办作用，紧紧依靠市民群众，形成社区防控合力。

在海淀区万寿路一住宅小区，蔡奇察看社区各项防控措施落实情况，向业主单位询问居民日常生活和服务状况，附近的商超是否正常营业，居民买菜方不方便。得知小区为居民配发了出入证，进出大门都要测量体温，蔬菜大棚车每周两次直接进小区售卖，蔡奇说，北京是首都，要主动对接，协调帮助做好在京单位的联防联控工作，织密全市社区防控网络。

附近的物美大卖场万寿路店，货架上的蔬菜、水果等各类生鲜，价优、量足。“大白菜一块九毛八一斤，后臀尖卖三十。”顾客都说这价格合适。快立春了，袋装的春饼摆了一摞摞。主食厨房里，手工馒头、烙饼、烧饼等面食冒着热气，蔡奇提醒，售卖的熟食要加盖罩子，注意卫生。卖场的口罩专卖点，十来位顾客整齐地排起了队。物美负责人介绍，自1月30日起，物美集团用专项基金采购的首批进口口罩在各门店和多点APP同步发售，每日每人限量供应，确保更多消费者能够买到。蔡奇详细询问口罩的品种、价格、数量和售卖方式，并来到卖场北侧药店了解医用口罩、药品销售情况。蔡奇对物美集团“面对生命、唯有良心”的企业价值观点赞，说，你们积极履行社会责任，解了市民群众的燃眉之急，发挥了“市场稳定器”的作用。当前疫情防控工作进入关键阶段，各区、各相关单位和企业都要千方百计做好保供稳价工作，保障市民群众正常生活。

随后，蔡奇走进西城区广外街道广源社区检查。疫情高发区来京人员有多少？如何做好环境卫生保洁和电梯等公共设施消毒？面对询问，社区负责人回答：“我们主动为居家观察人员做好服务，每个居民都有社区干部、社区医生的手机号码，24小时开机随问随答。”在社区居委会，两名街道干部从几天前就进驻社区，充实基层防控力量。蔡奇说，处于疫情防控一线的社区工作者最辛苦，要按照社区防控工作参考，加强科学防控、精准防控。还要做好个人防护，保重身体，保持战斗力。说话间，一通居民电话打进居委会，听口气挺着急，“家里老人想出门遛弯，又不愿戴口罩，您说怎么办？”社区干部闫杰耐心解答说：“老人家尽量少出门，出门一定戴口罩。”她还把小区各项防控措施说给居民听，“电梯间、按钮、门把手每天都消毒，请您放心。”在她的电话记录本上，密密麻麻记满了居民的一件件咨询事项。蔡奇称赞说，这就是社区健康管理服务的生动案例。一个个来电背后，都是居民的一个个求助。我们要以细致耐心的态度，接好每一个电话，解答好每一个问题，办理好每一个诉求，加强心理疏导，引导居民科学、规范防护，动员群众共同参与防控工作。

市领导魏小东、崔述强参加检查。（记者 祁梦竹 范俊生）