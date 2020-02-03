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北京市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组召开第十二次会议 



蔡奇主持 陈吉宁出席

2020年02月03日11:38 来源：北京日报

 昨天下午，市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组召开第十二次会议，落实中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议精神，进一步调度疫情防控工作。市委书记、市防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、市防控工作领导小组副组长陈吉宁在分会场出席会议。

会议强调，要坚持科学防控、精准防控、有效防控、依法防控，切实压实“四方责任”，强化社区防控体系，落实落细各项防控措施，尽一切努力阻断传播渠道，坚决打赢疫情防控阻击战。

会议指出，全力救治患者是重中之重。要加大救治力度，争取患者早日康复。加强医院内部防控，严格管理流程，避免院内交叉感染。社区防控工作要严而再严、实而又实，深入细致落地排查，严格落实各项防控措施。各区要增加集中医学观察点。切实为基层减负，让社区集中精力抓好防控。坚持分级分类管理，统筹考虑节后复工后，企事业单位以及商务楼宇、园区等办公场所聚集地的防疫工作。加强防护物资统筹调度，保重点保一线。研究制定防护物资使用指南，引导科学使用，防止不必要的消耗。落实地铁、公交等公共交通防控指引，引导乘客自觉遵守。结合当前疫情防控，切实压实党政安全生产责任制，抓好风险隐患排查和整改落实。（记者 祁梦竹 范俊生）

(责编：李轶群、许晓华)


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