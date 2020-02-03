68支医疗队8310余名医疗队员支援湖北疫情防控

截至2日20时，已有来自国家卫健委、国家中医药管理局、中国中医科学院及29个省（区、市）和军队的68支医疗队、8310余名医疗队员来到湖北，支援疫情防控工作。这是湖北省副省长肖菊华2日在湖北新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作例行新闻发布会上透露的消息。

据介绍，各方选派的都是呼吸科、感染科、重症医学科的专家和优秀的护理团队，经验丰富，有些医护人员参加过抗击非典，有的参加过抗击埃博拉疫情的工作。其中，上海、广东、浙江、江苏、四川、天津、山东、重庆等15个省、市克服困难，派出了多支医疗队支援湖北省。各医疗队到达湖北以后，经过培训，迅速投身到湖北的医疗救治工作中，有的承接了定点医院的几个病区，有的承担起危重患者的救治任务。特别是，2日火神山医院正式交付军队，全军集结1400名医护人员承担起火神山医院的医疗救治任务，大大增强了湖北省的医疗救治力量。

由于武汉市的疫情防控和救治的压力很大，所以，医疗队主要安排在武汉。截至2日20时，共有57支医疗队，6775名医疗队员安排在武汉市的27家定点医院，包括2日中午交付的武汉火神山医院。

在重点做好武汉防控的同时，湖北省委、省政府高度关注各市州的疫情防控。由于市州医疗卫生资源不平衡，疫情防控和医疗救治任务非常繁重。医疗队到达以后，湖北省根据疫情的形势和各地的需求，及时安排部分医疗队支援市、州。目前，共有11支医疗队，1535名医疗队员安排在武汉之外的黄冈、鄂州、孝感、咸宁、荆门、荆州、襄阳、仙桃、天门和潜江等10个市。其中，疫情较重的黄冈安排了2支，一共549名医疗队员，在一定程度上缓解了基层医疗不足的问题。（记者梁建强、喻珮）