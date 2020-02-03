为打赢疫情防控阻击战贡献北康力量

各党支部、全体共产党员和广大职工：

此时此刻，新型冠状病毒感染肺炎疫情牵动着全国人民的心，疫情就是命令，防控就是责任！北京康复医院在市总坚强领导下，全体党员干部职工积极投入到疫情防控、驰援武汉、后勤保障的工作当中。为坚决贯彻落实党中央决策部 署，打赢疫情防控阻击战，院党委向全院发出倡议：

一、 提高政治站位，担当责任使命

全院各党支部、全体党员和广大职工要充分认识做好疫情防治工作的极端重要性和紧迫性，把打赢疫情防控阻击战 作为当前的重大政治任务，全面进入“战时”状态；要切实提 高政治站位，把思想和行动迅速统一到党中央、市委决策部署和市总、各级卫健委工作要求及医院党委工作安排上来，以最严密的措施、最严谨作风、最严明的纪律，全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，坚决维护大局、服从大局，坚决打赢疫情防控阻击战，让党旗在防控 疫情斗争第一线高高飘扬。

二、 坚持党建引领，争做先锋模范

在疫情防控工作中，各党支部要把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为疫情防控的强大政治优势，充分发挥战斗堡垒作用，团结带领广大党员、群众，确保上级重大决策部署和工作要求的贯彻落实，全力以赴、科学有效做好各项工作，做到哪里任务险重，哪里就有党组织坚强有力的工作、哪里就有党员当先锋作表率，让党旗在防控疫 情斗争第一线高高飘扬。

广大党员干部职工要始终把首都职工和人民群众生命安全、身体健康放在第一位，立足岗位，服从大局，全力以赴，主动投身打赢抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的硬仗中，在疫情防控中践行初心使命、体现责任担当。党员干部要身先士卒、敢于担当、英勇奋斗，服从疫情防控大局需要和医院整体安排，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责，带头坚守岗位、值班值守，勇于冲锋在前、迎难而上，在疫情 防控工作中充分发挥先锋模范作用。

三、 传承优良传统，体现北康担当

医院在“抗击非典”战役、抗震救灾、医疗支援、精准扶 贫等各项重大任务中均有出色表现，并积累了丰富经验。经历过重重洗礼的北康人，始终心系人民安危，从不畏惧任何挑战，勇于担当重大使命，有着不畏艰险、无私奉献的光荣传统。在抗击疫情的关键时刻，医院党委迅速反应、积极作为，成立专门领导小组，制定防控方案，加强全员培训，落 实预检分诊，演练应急预案，组建“支援武汉医疗救援队”， 体现了北康人勇挑重担、迎难而上的担当精神，树立起了敢 打必胜的决心信心。希望全院职工继续弘扬“敬佑生命、救死 扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，不忘初心、牢记使 命，恪尽职守、扎实工作，全力做好疫情防控和患者救治等 工作，并确保完成医院各项日常工作。

各党支部、工会小组、团支部要关心关爱奋战在疫情防控斗争一线的职工，采取务实、贴心、到位的举措，帮助他们解决实际困难，解除后顾之忧。要强化医务人员的健康防护，及时总结宣传广大党员、干部职工在疫情防控斗争中涌现出的先进典型和感人事迹，营造抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的积极氛围，凝聚起众志成城、全力以赴、共克时艰 的强大正能量。

四、 带头遵规守纪，科学规范防护

广大党员干部职工要带头践行上级各项疫情防控要求，提高政治敏感性和鉴别力，弘扬正能量，不信谣、不传谣、不造谣，教育引导身边群众仔细辨别核实各类信息、理性面对疫情，为维护社会公共秩序做出应有的贡献。要养成良好的个人生活习惯和公共卫生习惯，带头宣传抵御病毒传播有关要求和注意事项，及时报告个人和家人身体状况，自觉配合医院、社区和有关部门工作，如实提供有关情况；要带头劝导亲朋尽量减少外出，减少不必要的聚会聚餐、外出游玩等活动，有效切断病毒传播途径，为防控疫情做出实实在在的贡献。

全院党员干部职工：打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战，是我们全体党员、全体医务工作者的光荣使命。让我们不忘初心、牢记使命，众志成城、共克时艰，以实际行动贯彻落实党中央、市委各项决策部署和市总、卫生行业部门工作要求，为抗击疫情、打赢疫情防控阻击战贡献 北康力量！

中共首都医科大学附属北京康复医院委员会

2020 年 1 月 31 日