记者手记：“不近人情”的背后是大情大义

奔赴隔离病房前，她给正在高烧的1岁儿子断了奶、从小最亲近的爷爷去世，她选择留在病房、父亲马上要做肺部手术，她却递交了去武汉的请战书……面对最亲最爱的人，她们如此“不近人情”，面对新型冠状病毒感染的肺炎，她们却舍弃小我，坚守“大情大义”。

1月22日下午4点28分，辽宁省辽阳市第一位新型冠状病毒感染的肺炎留观患者住进了刚刚布置好的辽阳市结核病医院烈性传染病房；1月23日一早，医院病房护士李佳诺接到妈妈通知，爷爷去世了……

非常时刻，这个“从小在爷爷身边长大的大孙女”选择了留在病房里。“现在医院正是用人的时候，爷爷知道我这么做，也一定会‘夸’我的……”防护服里，李佳诺脸上的泪水还没有干，她又马上投入到工作中。

战“疫”当前，这样的“不近人情”很多。来自中国医科大学附属第一医院传染科的王彦丽是两个孩子的妈妈，家里的“小不点”还不到1岁半。接到任务时，“小不点”正在高烧，她果断把孩子交给父母，第一时间来到隔离病房报到。“我相信，今天所有短暂的分离都是为了以后更好的团聚，我也真心期盼着我所负责的患者能早日康复与家人团聚，这就是我们坚守的意义和职责所在。”王彦丽说。

记者拨通罗苑的电话时，她声音很轻，“老公要去武汉的事儿，我公婆还不知道。”这对来自丹东凤城市中心医院的护士小夫妻，连“不近人情”都做得“心有灵犀”。他们不约而同递交了支援武汉的请战书，哪怕罗苑的父亲即将做肺部手术，哪怕年迈的公婆身体不好……

最终，罗苑的丈夫吴洋申请去武汉支援得到批准，他作为赴武汉支援医疗队第三梯队正随时等待出发的命令。“虽然没能获批，我也会守好自己的岗位。”罗苑说。

疫情面前，医护人员的每一次坚守不仅会给患者带来康复的可能，更能带来新的信心与希望。她们今天选择“不近人情”，是为了守护更多人更好的明天，守护“大情大义”。（记者于力、于也童）