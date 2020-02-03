张克镇：防疫不应忽视心理因素 提高免疫力是重点

人民网北京2月3日电（王国菁）随着假期临近结束，各行各业人员陆续返回工作岗位。面对疫情当前的发展态势和传播途径，人们不免担心在上班途中或工作中会增加感染风险。

面对这样的疑虑，北京泰济堂中医医院院长张克镇表示，我们不仅要阻断病毒传播途径，也要关注心理健康，遇到新型冠状病毒，不要人为地去制造恐惧和恐慌，这容易导致呼吸道疾病，从而使病毒有机可乘。可通过提高自身免疫力的方式来提高自身定力。

张克镇强调，生病是受到气候环境、身体条件及心理状况等多种因素共同作用的结果。

面对疫情，理性防控是战胜疫情的关键因素，预防新型冠状病毒感染的肺炎是当下全国重点关注的事情。近期一则研究发现，又让人们对病毒的传播多了一层担忧。

据媒体报道，深圳市第三人民医院肝病研究所研究发现，在某些新型冠状病毒感染的肺炎确诊患者的粪便中检测出2019-nCoV核酸（新型冠状病毒）阳性，这意味着病毒可能通过粪口传播。

对此，张克镇对人民健康表示，从粪便中检测出新型冠状病毒，这说明了该病毒除了呼吸系统传播外，还有可能通过消化系统传播。但同时张克镇也指出，病毒在自然界存活时间短，通过消化系统传播的概率比通过呼吸道传播的概率小。

“要谨防手口传播，勤洗手，勤消毒，上完厕所可对马桶消毒，注意细节，隔断病毒传播途径。”他提醒说到。

新型冠状病毒为何能如此兴风作浪？在张克镇看来，外界自然环境是一个重要的诱因，除了自然环境因素以外，人体自身健康状况也是重要的因素之一。“水桶有短板效应，人体健康也有短板效应。”张克镇表示，此次新型冠状病毒肺炎患者中，很多人有慢性病，身体健康本就存在问题。

对于人体来说如何改善自身身体短板？“不要叫病毒牵着我们的鼻子走。”张克镇指出，如果是把身体保护好，提高自身的免疫力，那么就不容易得这个病。即使有病毒感染，危险性也会降到最低。提高自身免疫力有效且实用的方法是找到身体短板并将其提升。

“免疫力是保障人体健康的最核心要素，但人的免疫力是否正常受到多方面因素影响。”张克镇表示，人体免疫力高低，健康状况良好程度以及寿命长短，取决于身体最弱的器官。

他指出，保障人体免疫力最重要的方式就是不破坏它。如今人们的生活方式、饮食方式都不太健康。不运动、贪玩、贪睡、贪凉等都在一定程度上影响着自身免疫力。此外，营养也是影响免疫力重要的影响因素之一，拥有健康的生活方式和生活习惯是保护免疫力不受破坏的根本方法。

“从古至今都有瘟疫发生，中医在治传染病方面有丰富的经验。”张克镇指出，《黄帝内经》对传染病提到的预防方法是“不相染者，正气存内，邪不可干”。意思就是，提高自身免疫力让正气旺盛，这样疾病对身体就不会造成危害。提高自身免疫力有效且实用的方法便是找到并弥补身体的健康短板。