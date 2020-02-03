贵州阿姨“山歌”播报防疫知识

“重点说服老百姓，齐抗病毒要认真。家中门窗常开启，空气流通好清新。人人不在外面聚，家中隔离危险轻……”“天降大任于当前，我们基层干部莫等闲。防控疫情任务急，守土有责表大意。三防环节要记熟，输入、扩散和输出。重点人群看仔细，疫区来嘞全登记……”

……

顺口溜、山歌、侗歌、快板书、打油诗、方言……连日来，为加强疫情防控宣传，贵州各地的孃孃们各出绝招，将防控疫情的知识常识编得亲切有趣、“接地气”，用群众喜闻乐见的形式在基层广泛传播。

结合贵州很多地方人民喜欢用唱山歌来沟通交流的习惯，贵州各地妇联号召大家唱起山歌，她们把疫情防控知识编成山歌，让大家熟知、牢记。很多村寨里的老人不识字、不会普通话、不会上网，妇联干部们又组织妇女群众用方言和自己民族的语言教乡亲们如何防控疫情，确保宣传无死角。

安顺市西秀区妇联录播了屯堡话版、苗语版、布依版的疫情防控知识音频，利用小喇叭在辖区路段、背街小巷、小区内播放；在黔东南州黎平县，根据尚重琵琶歌新编的抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情琵琶歌《共战新型冠状病毒劝诉歌》，受到当地群众的喜爱；百里杜鹃黄泥乡妇联副主席潘丽平创作的顺口溜，不但把基层干部开展疫情防控的工作要点编得朗朗上口，还编入了疫情防控知识和抗击疫情的政策、进展，为群众做提醒、鼓士气，传播正能量。