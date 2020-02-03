落实中央要求 坚决打赢疫情防控阻击战

坚定信心

最好的“疫苗”

疫情就是命令，防控就是责任。

习近平总书记已向世界宣示中国决心：“我们完全有信心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。”

决战疫情，自上而下的坚守、四面八方的驰援、万众一心的“阻击”，让我们的信心愈发坚定。

在党中央的坚强领导下，各地各部门的坚决执行，社会各界的众志成城，就没有解决不了的困难，这是我们的政治优势和制度优势。我们坚信，狭路相逢勇者胜。广泛动员群众、组织群众、凝聚群众，发挥群团组织优势，就一定能构筑起群防群治的严密防线，使我们在面对疫情时，既有最坏的打算和最谨慎的决策，又能够在应对时沉着冷静、在面对时积极乐观，在行动中忙而不乱。

从部门决策到层层落实、从医疗援助到物资供应、从发动群众到疫苗研发……在疫情防控“链条”的各个环节，我们坚信，办法总比困难多，有坚定的信心，就不会“后劲不足”“敷衍了事”，就一定会形成持续接力的“全民行动”。

“封城”之时，武汉人隔窗对话、高唱国歌，让人欣慰、感动。我们坚信，越是艰难越向前，每一个抗疫细节传递出的，都是“我们行”的坚定信心。

有了坚定的信心，就能临危不惧，稳步推进防控各项工作；有了必胜的信念，就能凝心聚力，鼓起源源不断的士气和干劲儿；有了激荡人心的精神合力，就能创造出一个又一个中国奇迹。

信心坚定的我们，没有翻不过的山，没有跨不过的坎！

同舟共济

携手战疫

“防的是病毒，不是武汉人!”

当这句话刷爆朋友圈时，我们更明白了同舟共济的意义。

紧紧依靠人民群众，才能打赢疫情防控阻击战。疫情当前，互相理解不可或缺，互相支持更是当务之急。一边是联防联控、群防群治，另一边是全体动员、紧急驰援，这汇聚而成的，正是“遇风，其相救也如左右手”的同舟共济。

因此，主动请战，第一时间向疫情暴发地进军；敞开供应，保质保量转运各种生活医疗物品等特殊时期的温暖行动，一定会成为我们不让疫情这个魔鬼藏匿的坚强动力，展现出一方有难，八方支援的社会主义大家庭的温暖和合力。

此时此刻，在防控一线，有一位位英勇逆行的“她”；在田间地头和城市社区，有一位位入户宣讲的基层妇联干部……她们在践行的，正是把群众带动起来、凝聚起来、组织起来，进而紧紧依靠人民群众坚决打赢疫情防控阻击战！

每天都在更新的统计数据告诉我们，疫情是大家共同的敌人，这是一场需要每个人都投身其中的抗“疫”战争。唯有命运与共，才能让心贴得更近；众志成城，才能让手握得更紧；同舟共济，才能携手战“疫”，夺取抗击疫情阻击战的最终胜利。

科学防治

理性“加持”

疫情是魔鬼，我们不能让魔鬼藏匿。

在这场讲究防控科学性、有效性的硬仗中，面对来势汹汹的疫情，科学防治必不可少。

医疗救治、科研攻关、大数据专家组相继成立，互联网远程问诊在多地开启、疫情信息全媒体实时发布、基因技术迅速应用……在疫情监测、排查、预警、防控、救治等各环节，特别是治疗药品和疫苗的研发等硬骨头，在现代科学“加持”之下，对抗疫情工作正有条不紊地展开。

打赢疫情防控阻击战的过程，也给全社会上了一堂生动的“健康宣教课”，我们越来越明白，只有对疫情了解不足，才容易无端端的恐慌焦虑，让“伪科学”有了钻空子的机会。当下，正是我们普及科学知识、提高公民素养的好机会，唯有如此，才能理性应对，只有相信科学才能更好地守护自己和家人的健康。

科学家说，离疫苗研发成功已经不远。我们更加坚信，因为科学的“理性加持”，我们会更有共克时艰的底气。

精准施策

决战关键期

找准症结、对症下药，分类施策，要在“精准”上下功夫。

面对这场疫情防控阻击战，精准施策是一项必然要求，只有这样，才能真正疏通堵点、化解痛点、消除难点。

“免收退票费用、加强交通管控、延长春节假期、扩大确诊病人综合保障政策覆盖范围……”我们欣慰地看到，疫情发生以来，一系列国家推动的应时之策精准落地；同样，瞄准“精准”，全国各省市区迅速建立构建联防联控的应急反应体系和诊疗救治的医疗体系。越来越多精准可行措施的出台，正不断增强和凝聚起全社会战胜疫情的信心和决心。

疫情防控正处于关键期——相关部门指出，春节假期是大隔离、大消毒发挥作用的最佳窗口期，是武汉以外地区遏制疫情蔓延的关键时期。只有精准施策，才能把握住这个窗口期，才能保证防治工作质量，提高防治效果，最终更好维护人民群众的生命健康安全。 （韩亚聪 张明芳 张园园 赵梓涵）