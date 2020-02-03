山西第二批医疗队119人驰援湖北

2月2日下午，山西省第二批援鄂医疗队119名医护人员在太原武宿机场集结，开赴湖北省开展新型冠状病毒感染的肺炎救治工作。

119名医护人员分别来自山西白求恩医院、山西省人民医院、山西医科大学第一医院、山西医科大学第二医院、长治医学院和平医院、长治医学院和济医院6所三级甲等综合医院重症医学科、呼吸科。此前的1月26日（大年初二），山西首批援鄂医疗队137名医护人员从太原直飞武汉，医疗队分为危重症患者救治医疗组和普通患者救治组，首批援鄂医疗队由全省多医院抽调骨干医护人员组成。

2月1日晚，山西省卫生健康委接到国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制（医疗救治组）指令，要求山西等10个省卫生健康委迅速组织医疗队，于2月2日启程全力支援湖北省新型冠状病毒感染的肺炎危重症患者医疗救治工作。接到指令后，山西省卫生健康委连夜调派119名医护人员组建了第二批援鄂医疗队。（记者姜军旗）