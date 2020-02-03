中国妇女报·中国妇女网记者张园园 发自北京 儿童和孕产妇是新型冠状病毒感染的肺炎的易感人群。为贯彻落实习近平总书记关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作重要指示，按照中央关于做好疫情防控工作有关要求，2月2日，国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制专门发出《关于做好儿童和孕产妇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，就进一步做好儿童和孕产妇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作、助力打赢疫情防控阻击战提出具体要求。

通知分别就居家儿童及孕产妇、相关医疗机构、助产机构、托幼机构等方面工作提出要求。一是要开展多种形式的健康教育，普及疫情防控知识，指导家长做好居家儿童防控措施落实。二是基层医疗卫生机构要做好社区儿童疫情防控工作，在疫情期间合理调整儿童保健门诊和预防接种门诊，暂停面对面新生儿访视和儿童健康体检，通过微信、电话、视频等方式开展在线咨询和指导。三是各级妇幼保健机构要按照当地卫生健康行政部门的统一部署开展疫情防控工作，按照新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案做好临床诊疗工作。在疫情期间合理调整儿童保健门诊和预防接种门诊，暂停亲子活动、家长学校等与儿童相关的集体性活动。四是儿童医院和综合医院儿科要按照国家卫生健康委发布的最新版新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案要求，做好发热患儿的筛查、疑似患儿和确诊患儿的处置。五是做好托幼机构疫情防控工作，开园前实行“日报告”“零报告”制度，开园后落实儿童检测体温等晨午晚检制度。六是做好助产机构孕产妇疫情防控工作，要按照相关要求在有条件的助产机构设置发热门诊，指定综合救治能力强的医疗机构作为定点医院，为疑似和确诊孕产妇提供疾病救治和安全助产服务，确保母婴安全。七是强化儿童和孕产妇健康服务相关医疗机构院感防控，降低住院患者感染风险。八是加强医务人员全员培训，提高防控和诊疗能力。九是充分发挥信息化技术和新媒体作用，借助“互联网+健康医疗”优势，开展儿童保健和孕产妇保健在线咨询和指导，做好儿童和孕产妇疫情防控工作。

特别的爱给特别的你

□ 中国妇女报·中国妇女网

评论员 张园园

孕产妇孕育着未来，儿童承载着希望。一直以来，国家都对妇女儿童给予特殊保护，如今新型冠状病毒感染的肺炎疫情来势汹汹，不仅威胁大众健康，更是儿童和孕产妇等易感人群的潜在威胁。这一特殊群体的健康也牵动着每个人的心。

国家疫情防控体系从家庭和社会切入，对孕产妇和儿童群体给予特殊保护，这样及时、细致、给力的关爱和呵护，在当前显得尤为可贵，也让我们看到了国家对妇女儿童的重视和关爱，让人暖心，值得点赞！

孕产妇这一特殊群体，一直以来都是各级妇联组织关心关注的重点。在这场全民抗“疫”行动中，妇联组织从未缺位，一直为孕产妇提供着来自“娘家人”的特别关爱，不但利用微信、微博等新媒体渠道有针对性地宣传防控疫情的相关知识，还根据孕产妇的特殊需求，利用12338服务热线提供贴心服务，尽力对有特殊需求的妇女提供帮助，并及时向有关部门反映情况，用实际行动兑现“‘娘家人’一直在身边”的承诺。

特别的她，在危急时刻正需要这样“特别的爱”。