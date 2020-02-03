水煮、喷酒精、照紫外线…… 防病毒口罩不能用这些方法循环使用

新华社记者 王全超摄

随着疫情持续发展，市场上N95（KN95）、医用外科等防病毒口罩依旧紧俏，不少家庭中的口罩库存即将见底。于是，网络上开始流传将使用过的口罩放到锅里蒸，放进水里煮，放在紫外灯下烤，喷上酒精消毒再晾干等重复利用的“妙方”。

乍一看，这些方法与新型冠状病毒怕高温、怕酒精、怕紫外线的弱点完全相符，确实能将口罩上的病毒杀得“一干二净”。但是贴着“一次性”标签的防病毒口罩真的能够走上使用、消毒、再利用的“无限循环”之路吗？

科技日报记者就此专门采访了教育部产业用纺织品工程中心副主任、东华大学非织造材料与工程系靳向煜教授，他曾主持完成针对“非典”疫情的“抗SARS病毒防护纺织品研制”项目。

根据《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》，“56℃ 30分钟”可有效灭活病毒，是否可通过“清蒸、水煮”的方式实现口罩再利用呢？

靳向煜：不能。无论是N95还是医用外科口罩，它们实现“防病毒”的手段都是依靠“过滤层”吸附、阻隔病毒等微颗粒（气溶胶），而过滤层主要由聚丙烯熔喷超细纤维构成。

根据设计要求，口罩要在实现较好阻隔效果的同时保证令人舒适的通气性，其对医用口罩的吸气阻力一般不能超过343.2帕斯卡（Pa），日常防护型口罩吸气阻力小于135帕斯卡（Pa）。

因此，口罩过滤材料往往要经过“驻极处理”，使其携带微量的电荷，从而在比较蓬松的情况下仍能有效吸附空气中的各种微粒。

毫无疑问，无论是“清蒸”还是“水煮”，水的进入会使过滤层中的电荷迅速消失，导致过滤效果大幅下降。同时，聚丙烯熔喷材料纤维非常细，要比头发丝细十几倍，平均只有两个微米左右，不耐高温，温度大于80℃时就会收缩变形，导致结构破坏，防护效果降低。

根据《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》，75%的乙醇能有效灭活病毒，能否将用过的口罩喷上酒精消毒，再晾干重复使用呢？

靳向煜：不能。一方面，医用外科口罩和医用N95口罩外表面都经过“拒水处理”，酒精、水、血液、唾液等都很难渗入，目的是加强对医生的保护，防止在与患者接触中出现液体喷射造成交叉感染。

因此，表面涂抹、喷上酒精很难起到对医用口罩内部的消毒作用。另一方面，酒精也会破坏口罩外层防水结构，原因是酒精的表面张力和水有很大不同，用酒精处理过的口罩材料对水（血液、唾液）的吸收会增强，这会加速口罩过滤层失效。

根据《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》，病毒对紫外线敏感，是否可以使用紫外灯、紫外消毒柜等对口罩消毒，实现再利用呢？

靳向煜：不能。聚丙烯熔喷材料是一种热塑性高分子材料，耐老化性差对紫外线非常敏感。接受紫外线照射后，结构会发生破坏即氧化降解，使过滤性能大幅下降。

课题组曾经做过实验，如果对N95级别的口罩进行水蒸、水洗、紫外灯消毒，它的过滤效率将由95%快速降低到60%以下，和普通的纱布口罩、棉布口罩差不多。

那么究竟有没有方法实现口罩的消毒再利用呢？

靳向煜：对普通人来说，没有。口罩生产过程中采取的消毒方式是环氧乙烷气体消毒，普通家庭无法实现。况且口罩在使用过程中不断吸收人体呼出的水蒸气，逐渐造成过滤层的电荷流失、吸附能力下降，即使进行消毒、晾干也无法恢复，再使用起不到很好的防护效果。在当前的疫情条件下，不应提倡对一次性防病毒口罩的消毒再利用。

虽然医用外科口罩和医用N95口罩都是“一次性”的，但从设计者的角度看，除非是去医院、大型超市或接触疑似病人等高危场所，普通人并不需要用一次防护口罩就扔掉，完全可以使用两三次，从而减少口罩资源的消耗。（本报记者 胡定坤）

扩展阅读

为什么医用口罩大多为蓝色

医用外科口罩外层之所以是蓝色的，一方面是为了缓解医生工作中的视力疲劳。白大褂+白口罩在灯光照射下会比较“耀眼”，不利于医生长时间工作。另一方面蓝色表面是经过拒水处理的，不同颜色也是在提醒使用者，此面向外。

医用外科口罩和N95（KN95）有啥差别？从外形上看，普通医用外科口罩是平面口罩，而N95口罩往往是拱形设计的，与脸部的贴合度更好。但二者的过滤层采用的都是聚丙烯熔喷材料，只是厚度不同。一般情况下，普通医用外科口罩过滤层的面密度大约是20克到30克每平方米，而N95口罩过滤层面密度要达到55克到60克每平方米左右。