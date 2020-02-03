战斗在抗疫一线女院士陈薇：以最充分方案做最长期奋战

早在1月26日，农历大年初二，中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员陈薇就已带领团队进驻武汉。

至2月2日，已是第8天。

大大缩短核酸检测时间，加快确诊速度，是陈薇团队此次深入疫区进行科研攻关的成果之一。

这不是陈薇第一次面对疫情。

这位1991年经特招入伍的女少将，此前已在阻击非典、抗击埃博拉等多场硬仗中作出重要贡献。最近的一次，是在2015年，她带领团队研制的重组埃博拉疫苗，使中国自主研制的埃博拉疫苗首次获得境外临床试验许可。

多年以来，陈薇一直在生物安全领域的“无人区”探索，曾经用超过十年的时间，成功研制首个纳入国家战略储备的重组疫苗。这一成果，让她成为“生物危害防控”国家创新团队的学术领头人。

此次出征武汉，因为夜以继日地工作，团队所有人都很疲惫，但陈薇在接受中国科学报采访时说，大家都做好了“最坏打算”——以最充分方案，做最长期奋战！

此番出征，更让陈薇感到，疫情防控绝对不能等到疫情来了再做。

她建议，国家有必要建立防疫科研白名单，形成真正有力的“首席科学家”体制，长期支持一批团队一辈子就做某种病毒或细菌的深入系统研究，不追热点，敢坐冷板凳。“别管这个病毒是来了还是走了。”

目前，在缺乏疫苗和特效药的前提下，康复患者的血浆是临床特异性治疗最可及的资源。

“由于中国传统文化提倡大病之后重在休养，过去很多康复者不愿意捐献自己的血浆。”陈薇说。

1月31日，拿着科技部下发的《关于请协助采集新型冠状病毒肺炎康复者血液样本的函》，22名康复患者表示愿意让专家检测血液标本是否符合献浆标准。其中有的人身体虚弱，连采血都很困难。

感动之余，长期专注与生物安全领域研究的陈薇说，应当从立法层面要求康复者在知情同意、符合伦理、身体情况允许的前提下捐献宝贵的血浆，用于他人的急救。

在她看来，在政府推行免费治疗、医务人员献身拼搏的大环境下，这应该是康复患者和医护人员同心同德，为病友们作出贡献的时刻。

抵达武汉的第5天，陈薇院士在金银潭医院，见到了院长张定宇。

面对这位身患渐冻症、妻子感染新型冠状病毒，却依然奋战在一线的同行者，陈薇的话很简洁：“你的事迹让我非常感动”。

她忘不了张定宇更简洁的回复：“彼此彼此。”