重庆荣昌区妇联紧盯基层需求 抗疫战中主动向下领任务

“胡姐，新年好，我是区妇联张洪，这段时间防疫工作你们吴家压力非常大哟，辛苦你们了，你们有什么需要我们区妇联协调解决的请及时与我们联系，你们工作中一定要注意自身防护。”

“张主席您好，我是区妇联小杨，最近疫情紧张，请您一定要注意自己及身边人的身体健康呀。请问你们那边有什么是我们能够帮助的呢？”

2月2日上午，重庆市荣昌区各镇街妇联主席和部分女企业家收到了来自区妇联干部们的问候和问需信息，当天，通过电话、微信等方式，荣昌区妇联主动向奋战在一线的妇联干部、妇女工作者们问需。

“你好，请问是峰高街道的李主席吗？我是区妇联办公室的赖宇，我们打电话主要是关心了解一下基层妇联主席的情况，不是安排工作任务。你们在一线，有什么事我们区妇联能够帮上忙的？”区妇联干部赖宇向防疫一线的李慧打去电话时，她正在走访。当得知她们两人一组，每天要走40~50户，还要坐摩托车时，赖宇提醒她一定带上保温杯，注意保暖，并注意安全。

“我们现在最缺的就是口罩、酒精、消毒水，能不能想办法帮我们解决？”电话里李慧回复说。

“好的，我们尽全力想办法。这是我的手机号，您存一个吧，随时可以跟我联系。”

只帮忙、不添乱，在这场战“疫”中，荣昌区妇联主动转变作风，向基层妇联领“任务”。荣昌区妇联主席陈静黎告诉中国妇女报·中国妇女网记者，疫情开始后，市妇联就强调要关心好一线姐妹，市妇联每天都在指导各区妇联工作。为落实上级妇联要求，在2月1日晚，区妇联机关干部们在群里开会集思广益，在抗击疫情面前，基层的妇女姐妹们最辛苦，区妇联应该怎么为她们加油鼓劲，提供些什么帮助，协调解决些什么困难。接近晚上11点，大家提出明天机关干部全体各自在家分别打电话，电话一定要亲切，要有问候，要请她们给区妇联派任务，我们就是要为她们减担子、解困难。

一上午的问需，荣昌区妇联很快收到了基层妇联主席、妇女干部们的回复。“我们的口罩质量很差，希望能支援点口罩。”收到区妇联的问需信息，荣隆镇妇联主席贺学英立即回复了区妇联干部李艺。“我们的需求主要还是口罩，如果能够帮我们筹备一些口罩就好了。”河包镇妇联主席游凤在回复区妇联干部钟君美时这样说。随后，荣昌区妇联干部们将这些信息进行了汇总。

根据基层姐妹们的需求，荣昌区妇联积极展开协调。“实在不好意思说，我们也不多，但我们可以挤出200个口罩捐给镇街的姐妹们。”荣昌区妇联兼职副主席、女企业家赵景丽在看到区妇联的群消息后，决定从自己公司为员工准备的防护装备中挤出200个口罩捐赠给一线姐妹。但没过多久，赵景丽又回复妇联值班同志：“口罩可以提供1500个。我们女企业家协会的姐妹们纷纷响应区妇联号召，都要做贡献。”这下区妇联的微信群里一下欢呼起来。“今天下午我抢购的口罩到货，我捐60个。”区妇联兼职副主席、女企业家黄秀英也积极响应。记者得知，前两天黄秀英带领团队制作了夏布抑菌香包袋，袋里装上了荣昌区中医院免费提供的抑菌药包，这些药包里是中医院专家开具的处方药，总价值上万元的香包已陆续送给了一线防疫人员。目前，女企业家们的捐助仍在继续。区妇联干部黄杰说，一天下来，看到早上开始大家分头打电话或微信联络慰问，到现在为基层分配口罩，太开心了。

能在短时间内为基层一线姐妹们筹集到1560个口罩，荣昌区妇联干部们心里乐开了花。“基层姐妹冲在一线，本就很辛苦，妇联能够帮助她们解决些困难是应该的。”陈静黎说，区妇联目前在根据调研摸排的情况进行分配。

一些基层妇联干部妇女姐妹虽然没有提出需求，但对于区妇联的暖心问需，她们都很感动。“战斗在疫情一线我们很辛苦，但感觉心里暖暖的，感谢区妇联娘家人的关心。”吴家镇双流村党总支书记杨媚说。（记者许真学）