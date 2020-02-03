爸爸确诊 妈妈疑似 两地医生佑护他平安降生

2月2日，黑龙江省援鄂抗疫医疗队传回一个好消息，2月1日晚，黑龙江和湖北两地医生并肩作战，在隔离病房顺利接产一个男婴。

男婴是这个家庭的第二个孩子，有七斤多重，父亲是新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例，母亲呈弱阳性是疑似患者。医护人员临时为新生儿起了个小名，叫“小北龙”，以此纪念湖北和黑龙江两地医疗人员并肩作战保证了孩子的顺利出生。

孩子目前在武汉协和医院西院，接下来准备送往武汉儿童医院进行下一步检查和监护。

那么问题来了，新型冠状病毒感染的肺炎在母婴间是否传染？下一步又该如何保证隔离病房出生的这个新生儿的健康安全呢？

哈尔滨医科大学附属第二医院妇产三病房（产科）主任陈萱告诉科技日报记者，新型冠状病毒感染的肺炎是新发现的病毒感染，孕产妇是否通过胎盘传染给胎儿，是否有母婴感染，目前还没有人研究，还缺少应对的经验，需要进一步开展科学研究和临床观察。

陈萱介绍说，孕产妇为新型冠状病毒感染的易感人群，更容易出现并发症，甚至发展为重症；鉴于目前是否存在母婴传播及对胎儿的影响尚不明确，基于有限的资料和其他类似病毒肺部感染的知识，中国围产领域的26位专家经过群策群力，讨论制订了“妊娠期与产褥期合并新型冠状病毒感染专家意见”，发表在《中华围产医学杂志》上，同时推出了孕妇疑似感染新型冠状病毒就诊流程，目的在于指导临床处理。

如何更好地保护孕产妇和新生儿的健康安全呢？陈萱说，由于目前不能确定是否有母胎垂直传播，那么根据专家组的意见，新生儿应至少隔离14周，在此期间不推荐直接母乳喂养。同时密切观察孩子是否有感染此种疾病的症状。建议母亲定期挤出乳汁，保证泌乳，直到排除或治愈后才可进行母乳喂养。此外建议应由多学科团队联合管理感染新型冠状病毒性肺炎产妇及其分娩的新生儿。建议产科、新生儿等相关专业、专人管理母婴，进行隔离治疗，每天监测有无出现发热、咳嗽等临床表现，防止交叉感染。

陈萱医生建议：“对于产妇来说，因为已经检查出呈弱阳性，有感染新型冠状病毒的风险可能性，建议产妇回奶，不再进行母乳喂养，保持体力接受新型冠状病毒感染的肺炎治疗。”（本报记者 李丽云 通讯员 李华虹）