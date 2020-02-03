经中央军委主席习近平批准 军队承担火神山医院医疗救治任务

经中央军委主席习近平批准，军队抽组1400名医护人员于2月3日起承担武汉火神山新型冠状病毒感染肺炎专科医院医疗救治任务。该医院主要救治确诊患者，编设床位1000张，开设重症监护病区、重症病区、普通病区，设置感染控制、检验、特诊、放射诊断等辅助科室。

经过连日奋战，武汉火神山医院于昨日正式移交给解放军医疗队管理使用，并将于今日开始接诊患者。

医护人员具有丰富传染病救治经验

此次抽组的医疗力量来自全军不同的医疗单位，其中，联勤保障部队所属医院抽组950人，先期抵达的陆军军医大学、海军军医大学、空军军医大学450人纳入统一编组。此外，从解放军疾病预防控制中心、军事科学院军事医学研究院抽组15名专家组成联合专家组，现地指导医院疫情防控工作。

据了解，医护人员中有不少人曾参加小汤山医院抗击非典任务以及援助塞拉利昂、利比里亚抗击埃博拉疫情任务，具有丰富的传染病救治经验。

空军四地联动驰援武汉

按照中央军委命令，空军2日凌晨出动8架大型运输机，分别从沈阳、兰州、广州、南京起飞，向武汉紧急空运795名军队支援湖北医疗队队员和58吨物资，上午9时30分全部抵达武汉天河机场。这是继汶川、玉树抗震救灾之后，空军参与非战争军事行动同时出动大型运输机数量最多的一次。

2日凌晨1时30分，中部战区空军航空兵某师8架大型运输机，先后从某军用机场冒雨起飞，凌晨4时开始分别抵达沈阳桃仙机场、兰州中川机场、广州白云机场、南京禄口机场。在上述4地完成医疗人员和物资装载之后，8架大型运输机再次升空飞赴武汉。上午8时55分开始，8架大型运输机每间隔5分钟依次降落在武汉天河机场。

疫情就是命令，空军勇往直前。连日来，空军坚决贯彻习主席重要指示，闻令而动，勇挑重担，当好疫情防控的先锋队突击队，全力打赢疫情防控阻击战。执行这次紧急任务的空军航空兵某师，先后出色完成汶川、玉树抗震救灾和抗击冰雪雨冻灾害等任务，并在除夕紧急空运3支军队医疗队驰援武汉，具有丰富的遂行非战争军事行动经验。作为先行驰援武汉的3支军队医疗队之一，空军军医大学所属西京医院、唐都医院、986医院的医务人员，均具有丰富的防控治疗传染性疾病经验，在此次疫情防控中发挥重要作用。

带队执行任务的空军航空兵某师副师长王全胜介绍，该师受领任务后，全体官兵全力投入到紧急空运任务中来，争分夺秒制定紧急输送预案，精心挑选机组人员进行科学编组，详细规划飞行航线、判明航线天气，确保飞机和机组均以最好的状态投入到空运任务中。为尽快将医疗队员和物资运抵武汉，在完成飞行前各项准备后，8架大型运输机在后半夜起飞，机组人员发扬不怕疲劳、连续作战的优良作风，克服航路中的不利因素，将医疗队员和物资安全送抵目的地。

中央赴湖北指导组实地察看

经过连日奋战，武汉火神山医院于昨日正式移交给解放军医疗队管理使用，并将于今日开始接诊患者。受习近平总书记委托，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率中央指导组实地察看医院设施设备等情况。

经中央军委主席习近平批准，军队抽组1400名医护人员于2月3日起承担火神山医院医疗救治任务。孙春兰查看了医技楼CT室、病房、隔离通道、负压设施等，了解医务人员需求情况。她说，习近平总书记一声令下，人民子弟兵闻令而动，勇挑重担，敢打硬仗。我们这支队伍经过抗击非典、援非抗埃等一系列重大任务的严峻考验和磨砺。相信，有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有军民团结的磅礴伟力，有全国人民的众志成城，一定能打赢疫情防控阻击战。向人民军队致敬，给人民军医点赞！孙春兰叮嘱医务工作者一定要做好自我防护。她要求湖北省、武汉市要全力搞好各项服务保障工作。

孙春兰向参与火神山项目的建设者们表示慰问和感谢。从五湖四海汇聚而来的7000多名建设者日夜奋战、齐心协力，诠释了“中国速度”。火神山医院建筑面积3.4万平方米，设置床位1000张，开设重症病区、普通病区，设置感染控制、检验、特诊、放射诊断等辅助科室。

文/据新华社

(责编：李轶群、许晓华)